Faalverhaal: ‘Ik zoende per ongeluk mijn schoonvader om twaalf uur’

Van briljant plan tot totale misser: het gaat sneller dan je denkt. In Metro’s rubriek Faalverhaal lees je hoe goede bedoelingen ontaarden in gênante situaties, ongemakkelijke stiltes en hilarische flaters. Bijvoorbeeld met je schoonvader… Want gedeelde schaamte is halve schaamte.

Deze week in Faalverhaal: Silvia’s nieuwjaarszoen liep nét even anders dan gepland.

Veel drank bij schoonvader

Silvia: „Oud en nieuw is bij ons altijd gezellig. Veel mensen, veel drank en altijd nét iets te veel chaos. Dit jaar vierden we het bij mijn schoonouders, samen met familie, vrienden en iedereen die toevallig nog geen plannen had. Het huis stond vol, de muziek wat te hard en de glazen werden iets te vaak bijgevuld.

Ik had er eerlijk gezegd ook flink de vaart in. Niet ladderzat, maar wel in die staat waarin je denkt dat alles een goed idee is en waarin iedereen net iets meer op elkaar lijkt dan normaal. Jassen aan, jassen uit, mensen door elkaar: het was een rommelig komen en gaan.

Aftelstress

Rond tien voor twaalf begon de klassieke aftelstress. Waar is de champagne? Waar zijn de glazen? Wie staat er bij wie? En vooral: waar is mijn vriend? Hij was ergens in huis vuurwerk aan het regelen, geloof ik. Of bier. Of allebei.

Vijf seconden voor twaalf stond ik in de hal naast iemand met een donkere jas, zelfde lengte en zelfde kapsel als mijn vriend. Prima. Ik draaide me om, glimlachte hard en deed wat je doet om twaalf uur: ik zoende mijn vriend (dacht ik) vol op de mond.

Schoonvader

Pas toen ik weer opkeek, zag ik het: die man die naast me stond was niet mijn vriend, maar mijn schoonvader. We staarden elkaar een seconde aan die veel te lang duurde en ik trok wit weg. Toen zei hij iets als: „Eh… gelukkig nieuwjaar.”

Op dat moment kwam mijn vriend de hal in. Ik werd knalrood en zijn vader versteende. „Ik dacht dat jij het was!”, riep ik tegen mijn vriend, terwijl ik wanhopig naar de jas wees. Zijn vader had namelijk exact dezelfde jas aan. Zelfde kleur, zelfde model…

Eerst kijken, dan zoenen

We hebben er uiteindelijk om gelachen. Mijn schoonvader vooral heel ongemakkelijk en mijn vriend iets te hard. En ik? Ik ben de rest van de avond op veilige afstand gebleven. Sindsdien heb ik één regel met oud en nieuw: eerst kijken, dan zoenen. En liever niet in een schemerige hal.”

