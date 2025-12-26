Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit ene kenmerk maakt iemand ineens veel aantrekkelijker

Wat maakt iemand aantrekkelijk als partner? Spierballen? Uiterlijk? Nieuw psychologisch onderzoek laat iets anders zien.

De bereidheid om je te beschermen blijkt veel belangrijker dan fysieke kracht.

Beschermen scoort hoger dan sterk zijn

Uit het onderzoek blijkt dat mensen aantrekkelijker worden gevonden als ze laten zien dat ze willen ingrijpen bij gevaar. Zelfs als iemand niet bijzonder sterk is.

Andersom werkt het ook: wie wegloopt bij dreiging, verliest snel aantrekkingskracht.

Getest met realistische scenario’s

De onderzoekers legden ruim 4.500 deelnemers een simpel scenario voor. Ze moesten zich voorstellen dat ze samen met een partner of vriend een restaurant verlieten en werden benaderd door een agressieve man.

In sommige versies greep de partner in, in andere liep die weg. Ook werd gevarieerd met hoe sterk de partner was.

Wil je helpen? Dan stijgt je aantrekkelijkheid

De uitkomst was duidelijk. Partners die ingrepen, werden aantrekkelijker gevonden. Dat gold voor mannen én vrouwen, en voor geliefden én vrienden. Fysieke kracht maakte daarbij weinig verschil.

Wie het gevaar zag, maar niets deed, werd juist flink lager beoordeeld dan iemand die het gevaar simpelweg niet had opgemerkt.

Vooral vrouwen zijn streng

Vooral vrouwen bleken weinig vergevingsgezind. Mannen die niet wilden ingrijpen, werden door vrouwen massaal als onaantrekkelijk gezien. Voor veel vrouwen was dat zelfs een afknapper waar je niet van terugkomt.

Mannen hechtten ook waarde aan beschermend gedrag bij vrouwen, maar waren daarin duidelijk milder.

Waarom kracht tóch meetelt

Sterke mannen werden nog steeds iets aantrekkelijker gevonden. Niet zozeer om hun spieren, maar omdat kracht wordt gezien als een teken dat iemand ook echt zal ingrijpen.

Toen de onderzoekers die aanname loslieten, bleek spierkracht zelf nauwelijks nog invloed te hebben op aantrekkelijkheid.

Zelfs falen is beter dan niets doen

Opvallend was ook dat als een partner probeerde te helpen maar faalde, die wel aantrekkelijk bleef. Zelfs wanneer de aanval alsnog slaagde, scoorde iemand die ingreep hoger dan iemand die wegkeek.

Het gaat dus vooral om de intentie: laten zien dat je er bent als het spannend wordt.

Liefde vraagt meer dan vriendschap

Beschermend gedrag werd ook bij vriendschappen gewaardeerd, maar minder streng beoordeeld. Bij romantische partners lag de lat veel hoger.

Weglopen bij gevaar werd daar bijna drie keer zo hard afgestraft.

Instinct speelt nog steeds mee

Volgens de onderzoekers zit deze voorkeur diep in ons. Mensen leefden vroeger in gevaarlijke omgevingen en waren afhankelijk van elkaar voor veiligheid. Dat instinct speelt blijkbaar nog steeds mee in hoe we partners kiezen.



Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties