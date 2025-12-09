Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buren vinden onze kerstversiering veel te Amerikaans’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de buurtapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Pieter (41) hoe hij binnen een week na het ophangen van de kerstversiering al meerdere buren over zich heen kreeg.

Pieter (41): „We wonen hier sinds de zomer en mijn vrouw, kinderen en ik waren meteen helemaal verliefd op de buurt. We voelden ons welkom, de straat leek rustig en de buren vriendelijk, kortom: perfect. Alleen één ding wisten de buren nog niet van ons: wij zijn echte kerstliefhebbers. Echt, niet een beetje, maar helemaal dol op kerst. Zodra half november de dozen van zolder kwamen, zetten we onze woonkamer en voortuin om in een klein winterwonderland: warmwitte lichtjes, kransen, een paar rendieren in de voortuin, kerstmannen bij de voordeur en een paar lampjes die zachtjes knipperen. Gewoon gezellig, vonden wij.

Kerstversiering te Amerikaans

Al binnen een week bleek dat de buurt dat helemaal niet zo zag. De eerste buurvrouw stond op een ochtend voor de deur, wees voorzichtig naar de dakgoot waar onze ijspegellichtjes hingen en zei: ‘Eh… wij doen het hier in de straat meestal wat rustiger met kerst. Dit is wel héél Amerikaans.’ Ik lachte, dacht dat ze een grapje maakte en zei: ‘Ach joh, het is maar anderhalve maand.’ Dat had ik beter niet kunnen zeggen.

Twee dagen later stond de buurman van drie huizen verderop op de stoep, met zijn handen demonstratief op zijn zij, alsof hij een inspectie kwam doen. ‘Jullie decoratie… het is nogal héftig. Het lijkt bijna alsof het huis zélf licht geeft’, zei hij. Ik wist niet wat ik hoorde.

Zes buren aan de deur door kerstversiering

In de eerste week hebben we in totaal zes buren aan de deur gehad vanwege de kerstversiering. Ze zeiden dingen als: ‘Het is te fel’, ‘het past niet in het straatbeeld’, ‘dit soort versiering zie je in films, niet in woonwijken’ en ‘kunnen jullie niet een deel uitzetten?’ Eén buurvrouw vroeg zelfs of we de rendieren in de voortuin misschien konden verplaatsen naar de achtertuin, omdat haar hond er gestrest van werd. De rendieren stonden helemaal stil, zonder geluid of beweging. Ik snapte het probleem nog steeds niet.

Kijk, we zijn echt geen herrieschoppers. Alles is warm licht, niets knippert en ’s avonds om 22.30 uur gaat de kerstversiering uit. Maar dat wij bij ons nieuwe huis een beetje kerstgezelligheid wilden creëren, mag blijkbaar niet. Toch hebben we besloten het gewoon te laten zoals het is. Onze kinderen zijn zó trots op het huis en willen elke avond de lichtjes aandoen, en een paar kinderen uit de straat komen al kijken naar ‘het kersthuis op de hoek’. Dat zegt genoeg.

Mag overdreven zijn

Na alle commentaren hebben we even getwijfeld, maar we laten ons niet zes weken in duisternis zetten omdat de straat liever een minimalistische, Scandinavische december wil. Het is kerst. Het mag licht zijn. Het mag een beetje overdreven zijn. En als de buren het echt niet trekken? Dan doen ze maar gewoon de gordijnen dicht.”

Vorige week vertelde Nadine (34) hoe haar buren haar huis veranderden in een soort Sinterklaas-distributiecentrum, zonder dat ze daar ooit om gevraagd had. Metro-lezers reageerden hier massaal op. John bijvoorbeeld: „Ik weiger tegenwoordig ook pakketjes voor de buren. Ik werk altijd thuis en hoor de bel altijd. Ik vond het in het begin niet erg, maar het was op een bepaald moment dagelijks dat de pakketjes bij mij terechtkwamen. Nu doe ik open en vraag of het voor mij is. Wat niet voor mij is, weiger ik gewoon.”

Een andere lezer, Daan, zei hierop: „Ik laat pakketjes altijd op een afhaalpunt afleveren. Ik haal ze vervolgens daar zelf op. Ik belast hier mijn buren niet mee en neem ook voor de buren niets aan. Jij bestelt, regel het dan ook zelf.”

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

