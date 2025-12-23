Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buurman heeft een opblaasbare kerstman die heel veel lawaai maakt’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Walter (42) over zijn nieuwe buurman en zijn kerstdecoratie die niemand kan negeren.

Walter (42): „We wonen hier pas twee jaar. Vorig jaar kwam er een nieuwe buurman naast ons wonen. Een fijne vent op het eerste gezicht, tot hij de kerstversiering ontdekte. Want wat hij doet is niet gewoon een paar lichtjes ophangen. Nee, hij heeft een opblaasbare kerstman van drie meter hoog met een ingebouwde motor in zijn voortuin staan. En dat ding maakt geluid. Heel veel geluid. Het bromt, suist en wiebelt alsof er een motorfiets in je woonkamer staat.

Gebrom van de kerstman

Hij zette de kerstman op 1 december op. En vanaf dat moment hebben we er iedere dag last van: dat zachte, maar aanhoudende gebrom. Je kunt het niet negeren, het is gewoon onmogelijk. Je hoort het overal: in de keuken, in de woonkamer en zelfs door de slaapkamerdeur.



Ik heb hem al drie keer vriendelijk gevraagd of hij misschien de kerstman alleen op kan blazen in de ochtend of in de middag. ‘Geef die pop even een siësta’, stelde ik zelfs voor. ‘Het hoort er gewoon bij, Walter! Het is kerst!’, antwoordde hij vrolijk, alsof ik een grap niet begreep. Het viel me meteen op: hij zal dit nooit gaan snappen.

De burenapp ontploft

Niet alleen ik, maar ook andere buren zijn klaar met het constante gebrom. Na het opzetten was de burenapp in no time ontploft. ‘Kunnen we hier iets aan doen?’, ‘Het klinkt alsof er een oude scooter naast mijn bank staat!’ en ‘Die kerstman staat drie meter hoog. Echt niet normaal.’ Iedereen voelt hetzelfde, maar niemand durft hem er écht mee te confronteren.

Nu zitten we met oordoppen, gesloten ramen en een constante brom die zelfs de hond nerveus maakt. Het is absurd, maar de buurman zelf lijkt er geen moeite mee te hebben. Hij zwaait zelfs vrolijk naar voorbijgangers terwijl de kerstman in de voortuin heen en weer wiebelt.

Aftellen tot de kerstman weg is

Voor ons is het nu echt aftellen tot kerst voorbij is en die kerstman eindelijk weer het tuinhuisje in gaat. We kunnen niet wachten. Hopelijk gaat hij volgend jaar voor een stillere versie en anders gaan wij wel op vakantie, want dit nooit meer.”

