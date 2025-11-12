Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Last van slapeloosheid? Volgens onderzoekers helpt het om naar déze muziek te luisteren

Slaap jij al jaren slecht? En heb je al van alles geprobeerd om je nachtrust weer te herstellen, maar zonder succes? Dan hebben wij misschien wel een laatste redmiddel voor je. Chinese onderzoekers hebben namelijk een trucje ontdekt om insomnia te bestrijden. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is je oren openen…

Want wat blijkt? Het luisteren van de juiste muziek in bed kan je een stuk sneller naar dromenland sturen. Maar let wel op: de effectiviteit hiervan is alleen bewezen bij mensen ouder dan 50 jaar. Maar baat het niet, dan schaadt het niet!

Beter slapen na luisteren van muziek

We weten allemaal dat het niet verstandig is om veel cafeïne te drinken en voor het slapengaan nog op je telefoon te scrollen, maar muziektherapie is iets wat vaak over het hoofd wordt gezien bij mensen die last hebben van slapeloosheid. Toch zou dat volgens Chinese onderzoekers wonderen doen bij mensen die maar niet in slaap kunnen komen.

Voor de studie analyseerden de onderzoekers de bevindingen van tien verschillende onderzoeken met 602 50-plussers die muziektherapie volgden. Deze mensen volgden verschillende sessies waarbij ze tussen 20 tot 60 minuten per keer naar langzame instrumentale muziek of klassieke muziek luisterden. De mensen die ongeveer een uur naar de muziek luisterden, bleken ’s nachts aan voldoende slaap te komen. De mensen die geen muziektherapie volgden, hadden vaak moeite met in slaap te komen.

Waarom werkt muziek zo goed tegen slapeloosheid?

Volgens de onderzoekers is het niet precies duidelijk waarom de muzieksessies zo’n positieve invloed op slapeloosheid hebben. Ze suggereren dat muziek invloed kan hebben op de manier waarop je hersenen emoties reguleren en dat het ‘de emotionele verstoringen’ zou kunnen aanpakken die vaak voorkomen bij 50-plussers met slaapstoornissen. Daarnaast bleek uit eerdere onderzoeken al dat muziek het cortisolniveau (je stresslevel), je hartslag en je ademhaling kan verlagen. Hierdoor kan je lichaam ontspannen en dat zorgt er weer voor dat je sneller in slaap valt.

In het tijdschrift PLoS One benadrukken de onderzoekers dan ook het belang van muziektherapie in de strijd tegen slapeloosheid. „Muziek kan op een veelbelovende, niet-medische manier helpen om de slaap van ouderen te verbeteren, vooral omdat langdurig medicijngebruik vaak nadelen heeft.”

Mocht je een keer moeite hebben om in slaap te komen, kan het dus geen kwaad om Bach of Beethoven op te zetten! Wellicht doet het wonderen voor je nachtrust.

Wist je trouwens dat slecht slapen ons miljarden per jaar kost? Hier lees je er meer over.

