Opgebiecht: ‘Ik lees stiekem de appjes van mijn man’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Lara (32) leest stiekem de appjes van haar man.

Lara: „Het kan natuurlijk écht niet, maar ik doe het toch: ik lees stiekem de appjes op de telefoon van mijn man. Niet omdat ik hem niet vertrouw, maar puur uit nieuwsgierigheid: ik wil gewoon weten wat hij bespreekt, en met wie.

Even spieken

Het begon zo’n beetje vorig jaar, toen hij even naar boven liep en zijn telefoon nog op tafel lag. Het ding piepte – een appje. Ik keek naar het schermpje dat kort oplichtte en dacht: even spieken, een keertje maar. Een of ander onbenullig berichtje van een vriend, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt.

Nu check ik zijn telefoon af en toe als hij onder de douche staat, of even de deur uit is. Ik kijk dan heel snel wat er binnen is gekomen. Het lijkt misschien een soort controledwang, maar het is écht nieuwsgierigheid. Misschien ook omdat mijn man niet zo spraakzaam is en weinig deelt. Vraag ik hem hoe zijn dag was, dan antwoordt hij met ‘prima’. Tja. Om vervolgens in de groepsapp van zijn vrienden te lezen dat hij een drukke vergadering had, of ergens van baalde. En dan denk ik: o, dus dat zat erachter – daarom was je zo stil. Het voelt simpelweg een beetje alsof ik via zijn berichten wat meer van hem begrijp.

Bijna betrapt

Sjiek is alleen anders. Bovendien moet ik uitkijken dat ik niet door de mand val. Zoals laatst, toen ik een bericht las van zijn moeder, over dat ze het weekend zouden langskomen. Toen ik een paar dagen later vroeg hoe laat zijn ouders kwamen, vroeg hij verbaasd hoe ik daar vanaf wist. Oeps. Ik stamelde dat hij dat had gezegd, maar ik had mezelf dus bijna verraden. Een andere keer appte een vriend van hem dat hij gezeik had op zijn werk en even geen zin had om af te spreken. Toen ik vroeg hoe het met die vriend ging, vanwege dat werkgedoe, keek hij me weer niet-begrijpend aan. O, ik kon op dat moment wel door de grond zakken.

Gelukkig ben er ik tot nog toe mee weggekomen. En ik weet ook dat het niet oké is – het voelt een beetje alsof ik door zijn dagboek blader. Soms lees ik ook dingen die ik beter niet had kunnen zien. Geen rare geheimen hoor, maar toch.

Stoppen

Ik weet dat ik ermee moet stoppen, en probeer het niet meer te doen – of in elk geval minder vaak. Hij verdient zijn privacy, en ik word er zelf ook niet rustiger van. Maar elke keer als dat schermpje oplicht, moet ik mezelf tegenhouden – maar voel ik toch die drang weer.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

