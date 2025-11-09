Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij dreigde zichzelf wat aan te doen als iets niet ging hoe hij wilde’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Jasmijn (33), die een relatie had met een man die haar emotioneel gevangen hield door telkens te dreigen zichzelf iets aan te doen. „Het was zó heftig dat ik hem niet durfde te verlaten.”

Jasmijn (33): „Toen ik hem leerde kennen, leek hij de liefste man op aarde. Hij was charmant, gevoelig en zei vaak hoe blij hij met mij was. In het begin voelde dat fijn, alsof ik eindelijk iemand had gevonden die écht begreep wat liefde was. We gingen al na drie maanden samenwonen. Niet lang kantelde het beeld dat ik van hem had langzaam.

Een patroon

Na een paar maanden begon ik te merken dat hij slecht tegen tegenslagen en kritiek kon. Als ik het ergens niet mee eens was of aangaf wat ik zelf wilde, reageerde hij overdreven emotioneel. En als we ruzie hadden al helemaal. De eerste keer dat hij er ‘zonder jou heeft het voor mij allemaal geen zin meer’ ingooide, wist ik niet wat ik hoorde. Ik dacht dat dat gewoon uit frustratie kwam, maar al snel werd het een patroon. Telkens als iets niet ging zoals hij wilde, dreigde hij zichzelf iets aan te doen.

Het was zó heftig dat ik hem niet durfde te verlaten. Ik was constant bang dat als ik iets verkeerd zei, hij echt iets zou doen. Het voelde alsof ik verantwoordelijk was voor zijn welzijn. Ik liep op eieren en deed alles om hem tevreden te houden. Zelfs als hij me kwetste, manipuleerde of weer eens dreigde, bleef ik bij hem, uit angst.

Paniekaanvallen

Na anderhalf jaar was ik op. Ik sliep slecht, had paniekaanvallen en stond continu onder druk. Ik kon niet anders dan de knoop doorhakken. Ik zei tegen hem dat ik niet meer met hem verder kon en dat ik echt even afstand nodig had. Hij reageerde precies zoals ik had gevreesd: met dreigementen, tranen en verwijten. Maar dit keer hield ik voet bij stuk. Ik blokkeerde hem op mijn telefoon, pakte mijn spullen en ging direct naar mijn ouders om weer op adem te komen.

Zelfs toen ik dacht dat ik van hem af was, bleef hij contact zoeken: via mails en nepprofielen op Instagram. Hij schreef dat het mijn schuld was dat hij zichzelf wat ging aandoen. Ik reageerde nergens op. Ik blokkeerde zijn e-mailadres en alle nepprofielen. Ik wilde rust, heel veel rust.

Leeft nog gewoon

We zijn nu ongeveer negen maanden verder. En ja hoor, hij leeft nog gewoon. Ik hoorde via via dat hij zelfs weer een nieuw ‘slachtoffer’ heeft gevonden. Toen ik dat hoorde, kon ik deze gekke relatie pas echt afsluiten. Want wat een stress en angst heb ik gehad. Wat ik leerde uit deze relatie? Liefde hoort veilig te zijn, niet gebaseerd op angst of chantage.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

