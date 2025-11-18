Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buurjongen heeft een drumstel en oefent precies als ik wil slapen voor mijn nachtdienst’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Allison (41) over haar buurjongen, die sinds kort een drumstel heeft en precies oefent als zij wil slapen voor haar nachtdiensten.

Allison (41): „Ik werk al jaren in de zorg en draai veel avond- en nachtdiensten. Dat betekent dat ik regelmatig overdag of in de vroege avond probeer bij te slapen, zodat ik de nacht een beetje doorkom. Meestal lukt dat prima, tot mijn buurjongen een paar maanden geleden besloot dat hij drummer wil worden.

Elke avond raak met drumstel

Sindsdien is het elke avond raak. Rond een uur of zeven, net als ik m’n gordijnen dicht doe en probeer te slapen, hoor ik het eerste boem tsjak boem tsjak door de muur. Eerst dacht ik dat het een eenmalig experiment was. Maar nee, hij oefent elke avond trouw op zijn drumstel, meestal een uurtje of langer. Zijn ouders vinden het geweldig dat hij een muzikale hobby heeft. Ik iets minder.

Nadat ik me er een paar avonden aan ergerde, besloot ik netjes aan te bellen. Ik legde uit dat ik in de zorg werk, vaak nachtdiensten heb en dus rond die tijd moet slapen. Of het misschien mogelijk was dat hij overdag oefent op zijn drumstel of iets zachter speelt, met een demper. Zijn moeder glimlachte vriendelijk, maar zei meteen: ‘Tja, hij moet ook oefenen, hè. En geluidsoverlast is pas na 22.00 uur een probleem.’ Alsof dat de magische grens is waarop fatsoen begint.

Geprobeerd met oordoppen

Ik heb het geprobeerd met oordoppen, maar dat werkt voor geen meter. De drums hoor je dwars door alles heen. Bovendien ben ik dan bang dat ik mijn wekker niet hoor en me verslaap. En dat is natuurlijk geen optie. Je kunt niet te laat komen voor een nachtdienst in het ziekenhuis omdat je buurjongen graag een stoere rocker wil worden.

Het frustrerende is dat ik het niet wíl laten escaleren. Ik wil geen ruzie, ik wil gewoon slapen. Maar als je structureel elke avond dat ritme hoort, word je er echt gek van. Ik heb zelfs een keer op mijn bank geslapen met de tv aan om het geluid te maskeren. Geen succes.

Vve

Ik heb inmiddels de vve benaderd en gevraagd of zij iets kunnen doen, want de muren hier zijn dun en het is gewoon niet te doen. Of ik uiteindelijk echt iets bereik, weet ik niet, maar ik ga het in ieder geval proberen. Iedereen heeft recht op wat rust, ook als je op gekke tijden werkt. Ik gun die jongen zijn hobby, maar ik gun mezelf ook een beetje slaap.”

Vorige week

Vorige week vertelde Marijn (37) over zijn buren, die het gangetje naar de nooduitgang zien als hun persoonlijke berging. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Angeline reageerde met „Hier is maar één oplossing voor: de brandweer inschakelen voor inspectie.” Een andere lezer, Ton, zei hierop: „Ik heb dit ook gehad. Ik heb de spullen van de buren gewoon uit de gang gehaald en in mijn eigen berging gezet. Toen gingen de buren dreigen. Nu staan er wel minder spullen dan voorheen, dus het werkte wel.”

