Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buren gebruiken het gangetje voor de nooduitgang als opslag’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Marijn (37) over zijn buren, die het gangetje naar de nooduitgang zien als hun persoonlijke opslag.

Marijn (37): „Ons appartementencomplex heeft op iedere etage een nooduitgang, met daarvoor een klein gangetje. Handig in geval van brand of andere nood, zou je denken. Alleen hebben mijn buren dat blijkbaar anders geïnterpreteerd. Zij zien het gangetje als een soort verlengstuk van hun eigen appartement.

Opslag voor nooduitgang

Het begon onschuldig, met één fiets. Prima, dacht ik toen nog. Die staat er vast tijdelijk. Maar dat ‘tijdelijk’ werd al snel permanent en inmiddels lijkt het gangetje meer op een tweedehands fietsenwinkel. Er staan er minstens vier, allemaal scheef tegen de muur of half over elkaar heen. En alsof dat nog niet genoeg is, zetten ze er ook spullen neer die nog naar de stort moeten. Laatst stond er zelfs een oude stoel, compleet met kussens en al.

Meerdere buren van onze etage hebben ze er al op aangesproken. Eerst vriendelijk, daarna iets minder vriendelijk. Elke keer knikken ze begripvol, zeggen ze dat ze het zullen regelen, maar drie dagen later staat het gangetje weer vol. Het is echt alsof ze lak hebben aan alles. Ze lijken gewoon niet te beseffen dat het om veiligheid gaat.

Een gevaarlijke situatie

Want stel dat er brand uitbreekt? Dan moet je dus eerst door een smalle gang waar minimaal vier fietsen staan. Ik zie het al voor me: paniek, rook, mensen die erlangs moeten en dan struikelen over een mountainbike. Het is gewoon vragen om ellende.

We hebben inmiddels meerdere keren gemaild en gebeld met de vve. Iedereen belooft actie te ondernemen, maar er gebeurt helemaal niets. ‘We nemen het mee in de volgende vergadering’, zeggen ze dan. Ondertussen blijft het gangetje volstaan met spullen. Het voelt alsof ze pas iets gaan doen als het daadwerkelijk misgaat.

Onverantwoord

De buren weten dat het niet mag, dat het gevaarlijk is en dat iedereen zich eraan ergert. Maar ze doen het gewoon toch. Omdat ze het handig vinden. Elke keer als ik langsloop en weer een nieuwe fiets zie staan, kook ik van binnen.

Ik hoop dat de vve binnenkort eindelijk in actie komt, want dit is gewoon onverantwoord. Niemand wil pas leren waarom die nooduitgang belangrijk is als het al te laat is. Soms denk ik er serieus over na om midden in de nacht al die fietsen gewoon buiten te zetten, dan neemt iemand ze maar mee. Maar goed, dan heb ik het weer gedaan. En eerlijk gezegd: daar heb ik de energie niet eens meer voor.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram!

Vorige week

Vorige week vertelde Iris (33) over haar bovenbuurman, die zijn sigaretten liever naar beneden gooit dan ze in een asbak doet. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Clau reageerde met: „Ik had al zijn sigaretten in een envelop gedaan en het vervolgens bij hem in de brievenbus gegooid!” Een andere lezer, Marcel, zei hierop: „Probeer van woning te ruilen, dan heb je er geen last meer van.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties