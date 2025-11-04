Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De bovenbuurman gooit altijd zijn sigaretten in onze voortuin’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Iris (33) over haar bovenbuurman, die zijn sigaretten liever naar beneden gooit dan ze in een asbak doet.

Iris (33): „We hebben hier de laatste twee jaar prettig gewoond. Rustige buren, een nette vve en een kleine voortuin waar we in de zomer graag zitten met een kop koffie. Maar dat was vóórdat de nieuwe bovenbuurman kwam. Hij woont er nu een halfjaar en sinds zijn komst lijkt het alsof er constant iemand een pakje shag boven mijn hoofd leegt.

Zonder enige schaamte

De man rookt als een ketter. Op zich moet hij dat helemaal zelf weten, maar blijkbaar bezit hij geen asbak óf geen fatsoen. Want de uiteinden van zijn sigaretten belanden steevast in onze voortuin. Elke dag liggen er nieuwe peuken tussen de planten, op de tegels en soms zelfs op het stoeltje waar ik graag zit. Het is te irritant voor woorden.

De eerste keer dat ik hem erop aansprak, deed hij alsof hij van niks wist. ‘Dat ben ik niet hoor, ik gooi ze altijd netjes weg’, zei hij met een stalen gezicht. Ik wilde hem nog geloven, tot ik hem een paar dagen later letterlijk zag staan. Hij stond voorovergebogen over zijn balkon, tikte zijn sigaret uit en liet hem zo, hop, zonder enige schaamte, naar beneden vallen. Toen ik iets zei, keek hij me aan met zo’n blik van: waar maak jij je druk om?

Schoonmaak via de vve

Toen ik hem er opnieuw op aansprak, kwam het meest absurde antwoord ooit. Hij zei: ‘Er komt toch geregeld schoonmaak via de vve? Dan ruimen ze dat toch gewoon op?’ Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat iemand anders jouw rotzooi opruimt. Ik stond echt met open mond te luisteren. Je merkt dan meteen dat je met iemand te maken hebt die totaal geen verantwoordelijkheid neemt.

Sindsdien veeg ik de peuken zelf maar op. Soms wel meerdere keren per week. En elke keer denk ik: waarom moet ik dit doen? Het ergste is dat ik hem hoor hoesten op zijn balkon en dan al wéét dat er straks weer iets naar beneden valt. Het is zó respectloos. Ik ben serieus in staat om al die peuken te bewaren en ze op zijn deurmat uit te storten. Maar eerlijk? Hem kennende gooit hij dat dan gewoon weer naar beneden en dan kan ik dubbel opruimen.

Melding gedaan

Ik heb inmiddels melding gedaan bij de vve, maar het schiet niet op. Iedereen vindt het vervelend, maar niemand durft echt iets te zeggen. En ik? Ik blijf maar vegen. Het is een gebed zonder eind. Soms fantaseer ik erover om een net over de tuin te spannen, puur om die sigaretten tegen te houden, maar stel dat dat net in de fik vliegt? Hartstikke eng, natuurlijk. Eigenlijk zou het toch veel simpeler moeten zijn: gewoon een asbak kopen. Dat lijkt me een stuk makkelijker dan geregeld discussies hebben met de benedenburen.”

Vorige week

Vorige week vertelde Elke (36) over haar buurman, die elke week commentaar heeft op het tijdstip waarop zij haar kliko op komt halen. Metro-lezers reageerden hier massaal op. José bijvoorbeeld met: „Als de bakken van mijn buren er nog staan, dan breng ik ze even naar de tuin. Kleine moeite, groot verschil.” Een andere lezer, Rene, zei hierop: „Gewoon een hele week laten staan met zo’n buurman.” Ewoud begrijpt de buurman van Elke wel: „Ik kan het wel begrijpen als er dagen meerdere kliko’s voor je deur staan te stinken. Het is gewoon puur laksheid dat mensen ze zo lang buiten laten staan.”

Reacties