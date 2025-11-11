Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op zoek naar nieuwe sneakers? Dit is de top 5 onder de 140 euro

Manners-hoofdredacteur Alrik de Jong tipt vijf sneakers voor het najaar en de winter, die nog enigszins betaalbaar zijn. Allemaal unisex schoenen onder de 140 euro, zodat iedereen er wat aan heeft.

De grote sneakertrend van de laatste jaren is plat en retro (low profile), met de Adidas Samba als toonbeeld. Dad shoes en weerbestendige trail-sneakers zijn ook al tijden niet uit het straatbeeld weg te denken. Recentelijk is daar nog voetbal-core bijgekomen als opvallende trend, waarin de voetbalstijl uit de jaren 90 en 00 centraal staat. En dan zijn er nog de skateschoenen die niet zijn aan te slepen.

Binnen de prominente sneakertrends vijf favoriete sneakers van ondergetekende. Gelet op beschikbaarheid en betaalbaarheid. Klik op het plaatje om direct naar de desbetreffende schoen te gaan.

Adidas Handball Spezial

Te koop voor: 110 euro

Misschien een saaie keuze, maar saai is wat betreft Adidas-sneakers een geuzennaam. Minimalisme is de troef van deze schoen. In het jaar van de Oasis-reünie ga je natuurlijk voor de Adidas Handball Spezial, al jaren een van de favoriete modellen van de Gallaghers. Persoonlijk prefereer ik de Handball Spezial boven de Samba, die iedereen al draagt. Betaalbaar, en stijlvol onder ieder outfit.

Misschien een beetje koud voor dagen met sneeuw en ijs, maar die zijn tegenwoordig schaars. Persoonlijke favoriet: zwart met witte strepen op een donkerbruine gumzool. Nu te koop voor 110 euro. Gevolgd door bordeauxrood op een lichte gumzool, tevens te koop voor 110 euro.

Nike Air Max Moto 2K

Te koop voor: 129,99 euro

Meedenkend met de portemonnee van de consument heeft Nike in 2025 een betaalbare en volledig nieuwe Air Max gelanceerd, de Moto 2K. Klassieke dad shoes zonder poespas of opsmuk. Verkrijgbaar in een breed palet aan kleuren, hierboven zie je de favoriet van ondergetekende voor de donkere maanden. Nu te koop voor 129,99 euro.

Salomon XT-Whisper

Te koop voor: 120 euro

De Salomon XT-6 in contrasterende kleuren is een absolute favoriet van ondergetekende, maar die trail-sneakers ga je niet onder de 140 euro vinden. Sowieso lastig bij Salomon, gezien de topkwaliteit en uitgesproken stijl. Maar de Salomon XT-Whisper, eerder al uitgelicht op Manners als een van de meest veelbelovende modellen in 2025, koop je nu met korting voor 120 euro.

New Balance 204L

Te koop voor: 130 euro

204L is de New Balance-hypeschoen van 2025. Een mix van dad shoes, low profile schoenen en zelfs een vleugje trail, gebaseerd op hardloopschoenen uit de jaren 70. De zwarte editie is het meest winterproof qua besmettelijkheid. Een andere prettige kleur is gebroken wit met metallic zilver.

Converse Chuck 70 National Leather

Te koop voor: 120 euro

Dan wil je misschien ook nog ‘nette’ zwarte schoenen met het comfort van sneakers. Converse ken je natuurlijk vooral van de canvas Chuck 70. Een variant daarop voor de wat chiquere aangelegenheden, zoals de naderende feestdagen, is de Chuck 70 National Leather. Dit zijn je betaalbare formele unisex-schoenen, die direct al lekker zitten. Nu te koop voor 120 euro.

