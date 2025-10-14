Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanaf deze temperatuur trekken Nederlanders gemiddeld hun winterjas aan

De ochtenden worden kouder en de terrassen leger. Ga je nog even door in je tussenjas, of geef jij toe aan de kou? Vanaf welke temperatuur trekken Nederlanders doorgaans hun winterjas aan?

De één bibbert al bij een briesje en loopt bij 15 graden rond met een sjaal en handschoenen, de ander loopt in november nog in zijn t-shirt. Er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wanneer je je winterjas aan ‘moet’, want persoonlijk gevoel van kou verschilt.

Wanneer trek je je winter jas aan?

Ook hangt het af van hoe laat je de deur uitgaat (hoe vroeger, hoe kouder) én wat je buiten gaat doen: als je fietst, krijg je het warmer dan als je stilstaat.

Toch valt over het algemeen de volgende vuistregel te stellen: wanneer de temperatuur onder de 10 graden ligt, is een dikke jas wel zo prettig. Helemaal als er een koude wind waait. Tussen de 10 en 15 graden kun je meestal nog uit de voeten met een tussenjas, al hangt dat ook af van de gevoelstemperatuur. Op een grijze, winderige dag zul je logischerwijs eerder grijpen naar een winterjas dan op een dag waarop de zon zich nog laat zien. En dan hangt het ook nog of van de kleding die je onder je jas aanhebt.

Winterjassendag

Weeronline bedacht ooit de term ‘winterjassendag’, die eerste dag waarop een winterjas de hele dag nodig is. Het is geen officiële dag, maar een term als tegenhanger van rokjesdag. Die term wordt gebruikt voor een dag in het voorjaar waarop opvallend veel vrouwen voor het eerst in het jaar rokjes en jurkjes dragen.

In 2020 viel winterjassendag nog op 14 oktober, dezelfde datum als vandaag. Dit jaar lijken we de winterjas wat langer in de kast te kunnen houden. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 15 of 16 graden, met daarbij een zwakke tot matige wind. Overigens zijn er wel signalen dat er een koude winter op komst is, met sneeuw en misschien zelfs wel ijs. Wel hebben we over het algemeen gemiddeld steeds warmere winters door klimaatverandering.

