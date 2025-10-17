Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik verzwijg mijn verkeersboetes voor mijn vriend’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Chenelle (31) verzwijgt de verkeersboetes die ze krijgt, voor haar vriend.

Chenelle: „Ik zou mezelf geen snelheidsmaniak noemen. Ik heb geen haast in het verkeer, doe niet aan bumperkleven, rij vooral rustig, soms bijna gedachteloos. Maar juist door dat laatste gaat het weleens mis, want ik let niet altijd goed op hoe hard je ergens mag. En dan rijd ik dus 60 kilometer per uur waar je 50 mag, of 80 waar de limiet 70 is. Niet bewust, maar gewoon, omdat ik er geen erg in heb.

Boete van 140 euro

Dat komt natuurlijk een keer als een boemerang bij je terug. Zoals afgelopen zomer, toen ik een boete van 140 euro kreeg. Te hard gereden in de bebouwde kom, zo’n 12 kilometer per uur. Geen flitser gezien, geen bord opgemerkt, niks doorgehad. Het was in een onbekende stad, op weg naar een afspraak en ik had niet eens dóór dat ik in de bebouwde kom reed, want het voelde als Verweggistan. Toen de brief binnenkwam, had ik dus ook geen idee waar het over ging – tot ik de foto zag. Auw.

Mijn vriend was er niet blij mee. Hij begon meteen over die flits-app die ik al járen ‘moet installeren’. ‘Iedereen heeft die toch’, zei hij. En: ‘Je gooit je geld letterlijk weg.’ Tja, hij heeft gelijk, dat moet ik hem nageven. Maar ik ben daarin gewoon laks. Te veel moeite, te weinig urgentie. Tot het weer gebeurt.

Betaald en gezwegen

En dat gebeurde, deze week om precies te zijn. Wéér een envelop van het CJIB. Dit keer op naam van mijn vriend, maar ik wist meteen: foute boel, dat is voor mij. Ik had namelijk kort geleden nog in zijn auto gereden, in weer een onbekend gebied. Ik maakte de brief open, en ja hoor. Opnieuw 140 euro. Zelfde soort overtreding, dezelfde soort stomheid.

Mijn vriend was gelukkig niet thuis. Dus ik heb de boete betaald, de brief weggegooid en er niks meer over gezegd. Niet uit kwade wil, ik wil echt niet bewust liegen. Maar ik had gewoon geen zin in nóg een preek. Het is mijn fout, ik betaal hem zelf, en daarmee is het wat mij betreft klaar. Vanaf nu let ik overigens wel beter op. Die app staat inmiddels op mijn telefoon – het installeren kostte letterlijk een halve minuut. En ik check de snelheidsborden net even wat vaker.

Niet opbiechten, wel leven beteren

Of ik het hem ooit nog ga opbiechten? Ha, zéker niet. Deze meid picks her battles, en dit blijft lekker tussen mij en het CJIB. Al is voorkomen wel beter dan genezen: ik wil niet dat mijn bankrekening nóg verder slinkt. Vanaf nu ga ik dus proberen om mijn rij-leven te beteren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Thirza moet veel ballen in de lucht houden en vindt het lastig te ontspannen. Hoe ze dat wel doet? Ze drinkt elke avond, steevast, twee glazen wijn.

Niks vervelender dan geluidsoverlast van je buren in combinatie met een buurman die er niks aan wil doen. Ferdinand is het zat en schrijft, uit wraak, neppe negatieve recensies over het bedrijf van zijn buurman.

Thuiswerken is steeds normaler aan het worden, zeker als het om parttime thuiswerken gaat. Maar of het nou de bedoeling is dat je huishoudelijke klusjes doet tijdens werktijd? Jantine maakt zich daar flink schuldig aan.

Iedereen neemt weleens iets mee uit een hotel. Denk aan een zeepje of misschien een theezakje. Leanne gaat hier wel erg ver in: zij neemt zowat alles dat los en vast zit, mee.

