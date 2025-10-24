Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Mijn man weet niet dat ik botox gebruik’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Yara (42) verzwijgt voor haar man dat ze botox gebruikt.

Yara: „Al sinds mijn 30ste zit-ie er: een dikke frons, verticaal tussen mijn wenkbrauwen. Maar een paar jaar geleden begon ik me er echt aan te ergeren. Vooral op foto’s vond ik mezelf zo streng kijken – en dat terwijl ik hartstikke neutraal keek.

Klein beetje botox

Toen ik daarover aan een vriendin vertelde, biechtte zij op dat ze een klein beetje botox had laten doen. Alleen tussen haar wenkbrauwen, en ze zweerde erbij. Ik was helemaal verrast, je zag het namelijk écht niet aan haar. Ze zag er niet platgespoten uit, maar gewoon fris, alsof ze goed had geslapen. Ik wist meteen: dát wil ik ook.

Dus greep ik mijn kans toen diezelfde vriendin me een weekendje wellness cadeau deed voor mijn 40ste verjaardag. In plaats van een massage, boekte ik een consult bij een huidkliniek die ook in dat pand aanwezig was – puur om te kijken wat er mogelijk was. Een week later zat ik al in de stoel voor wat prikjes botox. Ik was verbluft over het resultaat: eindelijk was die irritante frons weg, en het zag er helemaal niet nep uit!

Uitgeslapen

Sindsdien laat ik elk halfjaar een beetje botox zetten. Alleen op dat ene punt, tussen mijn wenkbrauwen, maar soms ben ik in een wilde bui en pak ik mijn kraaienpootjes subtiel mee. Het enige is dat ik mijn man hier niks over vertel. Die denkt gewoon dat ik een goede huid heb en amper rimpels krijg – ik denk oprecht dat hij het verschil voor en na mijn frons niet eens ziet. Ja, laatst complimenteerde hij me met dat ik er zo uitgeslapen uitzag en mompelde ik iets over een nieuwe dagcrème, en daarmee was de kous af.

Waarom ik het hem niet opbiecht? Hij is wars van cosmetische ingrepen, vindt dat allemaal overdreven gedoe en nergens voor nodig. Hij zou het ook zonde vinden als hij weet dat ik daaraan geld uitgeef. Om die hele discussie te voorkomen, hou ik liever mijn mond.

Oprecht tevreden

Ergens is het ook een compliment dat hij het niet ziet, want ik wil ook dat het niet opvalt en dat ik er natuurlijk uitzie. Bovendien ben ik er zelf blij mee en voel ik me er beter door – ik ben oprecht tevreden als ik in de spiegel kijk. Waarom dan slapende honden wakker maken? Ik laat mijn man dus gewoon in de waan. Hij hoeft niet te weten dat ik maar een pietsie beetje geholpen word om er natuurlijk uit te zien.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

