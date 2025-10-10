Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Bijna niemand weet van mijn rij-angst’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Jody (29) heeft rij-angst, maar durft dat niet te delen met anderen.

„Misschien had ik het al moeten weten tijdens mijn rijlessen, nu tien jaar geleden. Ik dacht: ik doe zo’n snelcursus, dan ben ik er met twee weken vanaf. Little did I know: ik deed drie keer over mijn theorie en kon een staatsexamen nog net voorkomen, maar zakte vaak genoeg voor de praktijk. Maar o, de ontlading toen ik dat felbegeerde roze papiertje op zak had: onbetaalbaar.

Spanning

Toen had ik natuurlijk ook meteen de auto moeten instappen, maar ik was jong en had nog geen auto, dus rijden kwam er weinig van. De keren dat ik wel achter het stuur kroop, voelde ik spanning. En die is mettertijd alleen maar meer geworden. Eerst was het vooral wat spanning bij drukke straten, maar het werd steeds lastiger. Vooral snelwegen vind ik nu echt eng. Als ik moet invoegen, gaat mijn hart sneller kloppen en krijg ik het benauwd – het liefst wil ik gewoon uitstappen.

Ik rij nog steeds hoor, dat wel. Maar ik merk dat ik het zoveel mogelijk vermijd. Ik pas mijn agenda aan zodat ik niet hoef te rijden of ik neem vaker de bus of fiets, ook al is dat niet altijd handig. Gaan we met een groepje vriendinnen op pad en moet er iemand rijden? Dan klets ik me er altijd onderuit. Want los van mijn ouders en een goede vriendin, weet niemand van die rij-angst. Het voelt toch een beetje onvolwassen als je eind twintig bent.

Opletten

Waar die angst door komt? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb nooit iets traumatisch meegemaakt en stap als passagier wel makkelijk de auto in. Daarom baal ik ook van mezelf, want waar doe ik in vredesnaam moeilijk over? Natuurlijk is er een risico als je de auto instapt, maar over het algemeen gaat het gewoon goed, als je maar oplet.

Toch beperkt die rij-angst me steeds meer. Het is alsof ik niet helemaal mijn eigen leven kan leiden. Ik probeer er wel wat aan te doen, hoor. Of nou ja, mijn vader forceert me af en toe een stukje te rijden. Dan gaat hij naast me zitten en rijden we door rustige buurten. Verder ben ik van plan om een cursus te gaan volgen om mijn rij-angst te verminderen, die bestaan namelijk. Ik heb denk ik nog een lange weg te gaan, maar hoop wel dat ik op deze manier weer van die angst afkom.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

