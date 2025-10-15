Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanaf nu rijd je op winterbenzine: wat is het en kost het je meer geld?

Waarschijnlijk heb je er nooit wat van gemerkt, maar de benzine die je in de zomer tankt, is heel anders dan de benzine die je in de winter tankt. Er bestaat namelijk zoiets als zomer- en winterbenzine. Maar wat is het verschil tussen de twee? En kun je er ook voor kiezen om het niet te nemen? Metro legt het je hier uit.

De kans is groot dat je op dit moment winterbenzine in je autotank hebt zitten. De overgang tussen zomer- en winterbenzine is namelijk wettelijk verplicht. Dat betekent dat alle tankstations in Nederland tussen 1 oktober en 30 april winterbenzine moeten leveren. Van 1 mei tot 30 september moeten ze zomerbenzine leveren. Dat betekent echter niet dat er vanaf 1 oktober nergens meer zomerbenzine getankt kan worden, want de overgang verloopt geleidelijk.

Wat is winterbenzine?

Winterbenzine is op veel vlakken hetzelfde als zomerbenzine, behalve dat er meer butaan aan is toegevoegd. Dat wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de benzine beter verdampt bij lagere temperaturen. „Hierdoor kan de benzine bij lagere temperaturen even snel ontbranden als in de zomer”, zo legt Paul de Waal van de Bovag uit. „Verder zijn er bepaalde wettelijke normen aan benzine als het gaat om bijvoorbeeld de klopvastheid, om te voorkomen dat je motor gaat ‘pingelen’ als het kouder wordt.”

Deze aanpassingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat je auto ook op koude dagen makkelijk start. De motor slaat sneller aan en loopt rustiger in de eerste minuten na het starten. Ook is ie sneller op temperatuur. Je hebt dus zeker profijt van de winterbenzine.

Hoe zit het met diesel?

Ook de samenstelling van diesel wordt in de winter aangepast. Volgens Van de Waal wordt er een soort antivries toegevoegd aan het spul, om te voorkomen dat deze bij lagere temperaturen gaat ‘vlokken’, waardoor het brandstoffilter verstopt kan raken. Als de antivries niet wordt toegevoegd, is de kans groot dat je motor met de koudere temperaturen moeilijk start of minder soepel loopt en dat wil je natuurlijk niet. „Door de toevoeging kun je ook met een dieselmotor tot zo’n -20 graden zonder problemen doorrijden”, zo legt Van de Waal uit.

„Vroeger werd er door automobilisten en vrachtwagenchauffeurs een liter benzine bij de diesel ingegooid om hetzelfde effect te bereiken, maar dat moet je bij moderne dieselmotoren echt niet meer doen, want daarmee sloop je je verstuivers en loop je het risico op een dure reparatie”, aldus van de Waal.

Kost winterbenzine je meer geld?

Tot slot is het natuurlijk ook interessant om te weten of je er nog iets van merkt in je portemonnee. Volgens Van de Waal valt dat heel erg mee. Je auto verbruikt met winterbenzine iets meer doordat de energiedichtheid van winterbenzine minder hoog is, maar die verschillen zijn verwaarloosbaar. „Het gaat om waardes die je in het dagelijkse verbruik niet zult merken, maar onder laboratoriumomstandigheden wordt je auto iets minder zuinig. Ook qua prestaties lever je marginaal in, maar daarvan merk je evenmin iets. Belangrijk is in ieder geval dat je zelf geen toevoegingen gaat gebruiken, want dat wordt allemaal aan de pomp geregeld.”

Over benzine gesproken: de prijzen hiervan zouden volgend jaar door het dak gaan, maar het kabinet heeft daar een stokje voor gestoken.

Reacties