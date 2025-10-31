Waar komt Halloween toch vandaan en meer vragen over dit oeroude feest
Halloween is niet zomaar een feest met verkleedpartijen en pompoenen. De oorsprong ligt duizenden jaren terug. Maar wat is Halloween precies? Waar komt de feestdag vandaan en waarom vieren we het altijd op 31 oktober?
Naast kostuums en snoep is Halloween ook hét moment voor een horrorfilm-marathon. Metro schreef eerder al over de beste enge films om met Halloween te kijken.
Hier komt Halloween vandaan
Halloween begon bij het Keltische Samhain-feest. Dat markeerde het einde van de oogst en het begin van de donkere winter. De Kelten geloofden dat op 31 oktober de grens tussen leven en dood vervaagde, waardoor geesten konden terugkeren naar de aarde. Om zichzelf te beschermen, droegen mensen maskers, staken vuren aan en zetten eten buiten voor de dolende zielen.
Toen het christendom zich verspreidde, kreeg het feest een nieuw jasje. Samhain werd verbonden met Allerheiligen, of All Hallows’ Day. De avond ervoor, All Hallows’ Eve, veranderde langzaam in het woord dat we nu kennen: Halloween.
In de 19e eeuw brachten Ierse en Schotse immigranten hun gebruiken mee naar Amerika, waar het feest uitgroeide tot het moderne Halloween met snoep, kostuums en overal oranje pompoenen.
De avond van kattenkwaad
Maar wist je dat het feest in sommige delen van de VS al een dag eerder begint? De nacht van 30 oktober heet daar mischief night, letterlijk „nacht van kattenkwaad”. Jongeren trekken er dan op uit voor grapjes en kleine streken: tuinmeubels verplaatsen, ramen bekladden of bomen behangen met wc-papier. In sommige regio’s noemen ze het cabbage night, devil’s night of goosey night, afhankelijk van de lokale traditie.
Die gewoonte is ouder dan je denkt. Oorspronkelijk komt het idee van Europese feesten als Walpurgisnacht en Guy Fawkes Night, nachten vol vuren, lawaai en grappen om geesten te verjagen.
Die pompoenen met die enge gezichten erin zijn eigenlijk een eeuwenoude traditie die hoort bij de oorsprong van Halloween. Ze heten jack-o’-lanterns en komen voort uit een oud Iers volksverhaal.
Halloween in Nederland
Inmiddels houden de meeste Amerikanen het wat braver, met pompoenlichtjes, trick-or-treat en een griezelfilm op de bank.
In Nederland wordt Halloween steeds populairder. Ook in ons kikkerlandje zie je nu overal pompoenen, verklede kinderen en spinnenwebben voor de ramen verschijnen. Winkels liggen vol met Halloween-spullen en kostuums, pretparken organiseren griezelavonden en zelfs basisscholen doen mee met verkleedfeesten. Nu we Halloween ook in Nederland in ons hart sluiten, blijft er maar één vraag over: welk kostuum kies jij dit jaar?
