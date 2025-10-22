Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Faalverhaal: ‘De vrienden die ik voor opa’s verjaardag uitnodigde, bleken al dood’

Van briljant plan tot totale misser: het gaat sneller dan je denkt. In Metro’s rubriek Faalverhaal lees je hoe goede bedoelingen ontaarden in gênante situaties, ongemakkelijke stiltes en hilarische flaters. Want gedeelde schaamte is halve schaamte.

Deze week: Kimberly wilde haar opa op zijn 90ste verjaardag verrassen met een etentje, maar vergat één cruciaal detail te checken bij de gastenlijst.

Lopend buffet voor verjaardag van opa

„Mijn opa werd negentig. Een leeftijd waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen, dus dat moest gevierd worden, vond ik. En dan niet met een belegen taartje met slagroom in de woonkamer, maar met een heus verrassingsdiner bij Van der Valk compleet met lopend buffet, feestelijke ballonnen en een gastenlijst vol familie en oude vrienden van opa. Want wat is er mooier dan hem te omringen met de mensen die dierbaar voor hem waren?

Met behulp van ooms en tantes had ik twintig namen inclusief woonplaats van oude vrienden kunnen achterhalen. En van de twintig uitnodigingen die ik verstuurde, kreeg ik achttien bevestigingen. Toch zette ik twintig stoelen neer, want laten we eerlijk zijn: als je een zekere leeftijd bereikt, is een bevestiging niet altijd even betrouwbaar. Je weet maar nooit of iemand de datum verkeerd heeft onthouden of überhaupt wel een telefoon heeft om te bellen. Bovendien leek een zaal met twintig stoelen net wat gezelliger en voller.

Op de avond zelf zat bijna iedereen keurig op zijn plek – maar twee stoelen bleven leeg.

Gehaktballen en aardappelsalades

We wachtten, want, zo vond opa: je begint niet aan het buffet voordat iedereen er is. Een halfuur lang keken we elkaar daarom gezapig aan terwijl de gastronormbakken vol stonden met loempia’s, gehaktballetjes en aardappelsalades. Geen spoor van de twee laatkomers. Na dertig minuten turen naar eten en lege stoelen besloot ik: etiquette of niet, we gaan gewoon beginnen.

De sfeer zat er goed in. Opa lachte, genoot zichtbaar en vertelde verhalen die wij al minstens drie keer gehoord hadden, maar waar we toch opnieuw om moesten lachen. Het eten was heerlijk en het zaaltje gezellig, maar toch stonden die twee lege stoelen er wat ongemakkelijk bij. Iedere keer als ik ernaar keek, dacht ik: ‘Het zou toch wat zijn, straks vallen ze alsnog binnen met een verhaal over een verkeerde Van der Valk of een navigatiesysteem dat hen linea recta naar Duitsland had gestuurd.’ Maar nee hoor, de stoelen bleven leeg.

Pas dagen later kwam de pijnlijke waarheid boven tafel via een tante die op onderzoek was uitgegaan. De twee vrienden die ik had uitgenodigd, bleken al jaren dood. Tja, dan kon je lang wachten.

Blunder

Ik schaamde me natuurlijk kapot. Al mijn zorgvuldig voorbereide plannen, en dan zo’n blunder. Maar opa, nuchter als altijd, lachte erom. ‘Nou ja’, zei hij droog. ‘Ik had ze graag nog eens gezien, maar dat wordt lastig.’ Sindsdien heb ik mezelf één ding voorgenomen: als ik ooit weer een gastenlijst maak voor iemand op leeftijd, controleer ik niet alleen of mensen kunnen, maar ook of ze nog leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

