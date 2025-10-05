Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit schoonmaakmiddel is volgens een huishoudexpert niet zo’n wondermiddel als vaak wordt gedacht

Baking soda wordt nogal eens geprezen als hét wondermiddel voor schoonmaakklusjes. Maar volgens een huishoudexpert is het witte poeder helemaal niet zo veelzijdig als TikTok en oma’s tips ons willen doen geloven.

Baking soda, zuiveringszout of natriumbicarbonaat is een natuurlijk rijsmiddel. Het wordt zowel gebruikt voor het rijzen van gerechten in de keuken als voor schoonmaaktaken. Baking soda is niet hetzelfde als schoonmaaksoda. Ook moet ook niet verward worden met bakpoeder, een mengsel waarin baking soda al gecombineerd is met een zuurtje en dat niet geschikt is om mee schoon te maken.

Is baking soda een wondermiddel?

Huishoudexpert Zamarra Kok stelt in De Telegraaf dat baking soda niet voor alle schoonmaaktaken een wondermiddel is. Zo wordt het vaak gebruikt om aangekoekte vaat mee los te weken, maar werkt een drupje afwasmiddel net zo goed. Ook als schuurmiddel valt het volgens haar tegen. „Standaard vloeibaar schuurmiddel werkt beter en is een stuk goedkoper.”

Zogenaamde ‘cleanfluencers’ op TikTok zweren bij een mix van azijn en baking soda. Dat zou je volgens hen kunnen gebruiken als gootsteenontstopper en voor het schoonmaken van bijvoorbeeld pannen, de magnetron en de badkamer.

Kok: „Azijn en baking soda mengen levert een mooi schouwspel op: het gaat bubbelen als een dolle. Dat is de ontsnappende koolstofdioxide (CO2) die ontstaat wanneer de twee schoonmaakmiddelen een reactie met elkaar aangaan. Dat gebubbel zou misschien bij een zeer lichte verstopping van de gootsteen iets kunnen losmaken, maar verder is het een schoonmaakmiddel van niks. Azijn (een zuur) en baking soda (een base) heffen elkaars werking op. Wat je overhoudt, is zout water. Ook voor de pannen, magnetron en badkamer zal het niet veel doen.”

Waar het wél goed voor is

Is baking soda dan nergens goed voor? Zeker wel. Volgens Kok is het bijvoorbeeld een „geweldige geurvreter”. „Strooi het over het tapijt of matras, laat het poeder 15 minuten liggen en zuig het op met de stofzuiger. Het zal nare geuren absorberen. Een bakje baking soda in de koelkast houdt de koelkast lekker fris na het schoonmaken.”

Ook kun je het witte poeder op de bodem van de vuilnisbak strooien, en zo geld besparen op „dure vuilnisbakluchtverfrissers, geparfumeerde vuilniszakken of geurkorrels”. Die zouden namelijk alleen maar de stank verbloemen.

En ook voor zweetschoenen kan baking soda een oplossing zijn. „Vul dan een sok met baking soda en stop die in de schoenen.” Het spul zou bovendien geschikt zijn om de vuile zolen van Birkenstocks mee schoon te maken. „Gebruik wat baking soda op een microvezeldoek om de kringen weg te poetsen.”



Daarnaast is het een milieuvriendelijke schimmelreiniger. „Maak een oplossing van 4 liter warm water en 1 kopje soda en doe deze in een plantenspuit. Spray het sodamengsel op de schimmelplekken en laat het minimaal 30 minuten intrekken. Neem de plekken met een natte schone doek af en laat goed drogen. Voor hardnekkige schimmel in de voegen meng je wat waterstofperoxide (drogist) en baking soda tot een pasta. Smeer dit met een tandenborstel op de voegen. Laat dit een half uur inwerken en poets de voegen met een microvezeldoek. Spoel weg met water.”

