Burenruzies: ‘De buurman parkeert zijn caravan bijna het hele jaar voor míjn deur’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Marloes (45) over haar buurman, die sinds zijn pensioen een enorme caravan bezit en deze het liefst permanent voor háár deur parkeert.

Marloes (45): „Mijn buurman was altijd een prima man, maar sinds hij met pensioen is, is er iets veranderd. Hij heeft een enorme caravan aangeschaft. Prima natuurlijk, iedereen verdient z’n hobby, maar het probleem is dat hij ‘m nauwelijks gebruikt om te reizen. Hij staat voornamelijk stil voor míjn deur.

Weekendje naar de camping

In het begin ging hij nog weleens een weekendje naar de camping met zijn caravan. Eén of twee keer per maand was hij zeker een lang weekend weg. Maar dat werd steeds minder. Telkens staat de caravan weken voor de deur. En dan bedoel ik echt: wekenlang. Iedere keer dat ik langsloop of mijn auto wil parkeren, staat hij daar als een soort permanent straatmeubel.

Ik heb hem al meerdere keren gezegd dat ik het niet fijn vind om zo lang tegen een caravan aan te kijken, want hij parkeert hem nog steeds voor mijn deur. ‘Dat is een fijnere parkeerplek’, zegt hij dan. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend, maar daar komt nog bovenop dat een caravan helemaal niet zo lang voor een deur mag staan. Het is de bedoeling dat je ermee op reis gaat. Ben je thuis? Dan zet je hem in een stalling speciaal voor caravans. Mijn buurman geeft telkens aan dat het maar voor een paar dagen is, dat hij er daarna weer mee weggaat, maar dat is gewoon niet het geval.

Vervelend

Het begint nu steeds vervelender te worden. Ik kijk elke dag tegen die enorme caravan aan en voel me beperkt in mijn eigen straat. Het idee dat iemand zo lang zo’n groot voertuig voor je deur mag laten staan, zonder dat er duidelijke regels worden nageleefd, is frustrerend. Hoe vaak ik er ook rustig over probeer te praten, het dringt gewoon niet tot hem door. Hij blijft zijn eigen zin doordrijven en lijkt totaal niet te beseffen hoe vervelend dit is voor mij en de andere buren, want ook zij klagen over de buurman met zijn caravan.

Op dit moment overweeg ik serieus de gemeente in te schakelen. Het voelt alsof hij hardleers is en dat vriendelijke verzoeken niets uithalen. Misschien dat een officiële melding helpt om duidelijk te maken dat zo’n caravan niet permanent voor een huis mag staan. Het is niet leuk om zo te moeten handelen, maar soms is het de enige manier om je eigen woonomgeving weer leefbaar te maken.”

