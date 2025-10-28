Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buurman vindt dat ik de kliko niet snel genoeg ophaal’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Elke (36) over haar buurman, die elke week commentaar heeft op het tijdstip waarop zij haar kliko op komt halen.

Elke (36): „Je denkt dat een kliko iets heel onschuldigs is, tot je buurman er een groot probleem van maakt. Mijn buurman is daar maar al te goed in. Iedere woensdagochtend zet ik mijn kliko al vroeg aan de straat voor de afvalinzameling. Afhankelijk van het schema van de vuilniswagen wordt hij soms al om 10.00 uur geleegd, de andere keer pas om 12.00 of 14.00 uur. Voor mij is het ophalen van mijn kliko geen probleem, maar mijn buurman maakt er telkens wél een issue van.

Wisselende werktijden

Het probleem is vooral dat ik in wisseldiensten werk. De ene dag ben ik al om 18.00 uur thuis, de andere dag pas om 23.00 uur ’s avonds. Dat betekent dat mijn kliko soms tot laat in de avond op de stoep blijft staan. Volgens de buurman mag dat absoluut niet. Hij vindt dat het er slordig uitziet en zegt telkens dat ik meer verantwoordelijkheid moet nemen. Hij lijkt totaal niet te begrijpen dat het simpelweg niet altijd lukt om de bak eerder in mijn tuin te zetten.

Ik heb hem al meerdere keren gevraagd of hij misschien mijn kliko even voor mijn deur wil zetten als ik er niet ben. Iedere keer weigert hij stellig. ‘Het is jouw kliko, niet de mijne’, zegt hij dan. Het voelt absurd dat zoiets kleins elke week weer voor een ongemakkelijk moment zorgt.

Elke woensdag een klein stressmoment

Het is niet zo dat mijn buurman alleen moppert: hij staat soms letterlijk bij de kliko te wachten als ik de straat in kom rijden. Ja, zelfs om 23.00 uur. Elke woensdag is het weer een klein stressmoment. Je probeert rekening te houden met je buurman, maar je voelt ook dat het een strijd is die je toch nooit volledig gaat winnen.

Ik heb al aan diverse andere buren gevraagd of zij misschien mijn kliko in mijn voortuin kunnen zetten, maar of zij willen zich er niet mee bemoeien óf ze hebben zoiets van: ‘Elke, je moet je niet zo op laten jutten door die buurman. Hij moet maar eens accepteren dat niet iedereen even vroeg uit werk komt.’ En natuurlijk hebben ze daar ook gelijk in, maar vervelend is het wel. Ik had nooit gedacht dat een alledaags voorwerp als een vuilnisbak tot een flinke burenfrustratie kon leiden.”

