Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buurtjongetje gooit steevast afval over de schutting en zijn ouders zeggen er niets van’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sophie (35) over haar buurjongetje, die haar tuin geregeld omtovert in een mini-vuilstort.

Sophie (35): „Ik ben gek op tuinieren. Mijn achtertuin is mijn trots: een mix van bloemen, een klein moestuintje en een bistrosetje voor ontbijt in de zon… of nou ja, dat was het idee. Want sinds mijn buren hier negen maanden geleden met hun zoontje van 6 kwamen wonen, is er van mijn rustige buitenplek weinig over.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Verdwaalde voorwerpen

De eerste keer dat ik het opmerkte, dacht ik nog: ach, kan gebeuren. Er lag een lege chocomel-verpakking op het gras. Het waaide die dag hard, dus ik ging ervan uit dat het toevallig over de schutting was gewaaid. Maar al snel volgden meer verdwaalde voorwerpen: een leeg zakje chips, een blikje cola, een half opgegeten koek en een verfrommelde kleurplaat. En telkens in mijn tuin. Op een gegeven moment vond ik zelfs een kindertandenborstel tussen mijn basilicumplantjes.

Op een zondagmiddag zat ik met een vriendin koffie te drinken in de tuin, toen we het zagen gebeuren: mijn buurjongetje, we zagen z’n hoofd net boven de schutting uitkomen, gooide zonder gêne een leeg ijsbekertje onze kant op. We keken elkaar verbaasd aan. ‘Heb jij dat ook gezien?’, vroeg ze. Ja dus. Geen windvlaag en geen ongelukje: dit was gewoon doelgericht mikken.

Goed in de gaten houden

Ik besloot naar zijn ouders te gaan om het rustig even te bespreken. Ik pakte het lege ijsbekertje op en belde aan. ‘Ik wilde even iets kleins aankaarten. Jullie zoon heeft al een paar keer wat afval over de schutting gegooid. Niet erg, maar misschien goed om in de gaten te houden?’

De blik van de buurvrouw was ijskoud. ‘Nee hoor, die doet dat echt niet. Hij is heel netjes’, zei ze zonder te aarzelen. ‘Misschien zijn het katten of meeuwen?’, voegde haar man toe, terwijl hij z’n schouders ophaalde.

Een kleine engel

Ik wist niet wat ik hoorde. Ik bedoel: ik zág hem het afval over de schutting gooien. Maar nee, volgens mijn buren kon het hun zoon écht niet zijn, want hij was een engel. Een kleine engel die toevallig mijn tuin als prullenbak gebruikte. In de weken erna bleef het doorgaan. Telkens weer vloog er iets van afval mijn tuin in. De ouders hielden vol dat hun zoon onschuldig was en mijn buurjongetje bleef vrolijk mikken.

Na een stuk of vijf gesprekken en nul oplossingen heb ik de knoop doorgehakt: ik liet vorige maand een hogere schutting plaatsen. Niet per se wat ik wilde, want ik vond het leuk om een open gevoel in de tuin te hebben, maar ik werd stapelgek van het afval in mijn tuin. Sindsdien is het iets rustiger geworden. Ik denk dat het iets moeilijker is om er iets overheen te gooien. In plaats van elke dag komt er nu nog maar elke week iets in mijn tuin terecht.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram!

Vorige week

Vorige week vertelde Sophie (34) over haar buurvrouw, die het nodig vond de politie te bellen omdat ze vond dat Sophie te bloot over straat ging. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Clau reageerde met „Wat een buurvrouw! Afgunst en jaloezie.” Een andere lezer, Joyce, zei hierop: „Dat een wijkagent voor zoiets komt, dat is toch niet te geloven?”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties