Zo geef je een knuffel op de ‘juiste manier’, volgens de wetenschap

Knuffels zijn veel meer dan een vriendelijke begroeting of een teken van genegenheid. Ze versterken sociale banden, geven een gevoel van veiligheid en kunnen zelfs je hartslag verlagen. Toch weet niet iedereen hoe je écht goed een knuffel geeft.

Gelukkig hebben recente studies een aantal duidelijke richtlijnen opgeleverd over hoe je de perfecte knuffel kunt geven.

De ‘juiste manier’ om een knuffel te geven

1. Geef een stevige knuffel

Een stevige knuffel werkt beter dan een lichte om echt verbondenheid te voelen. Een onderzoek gepubliceerd in Biological Psychology laat zien dat diepe, warme druk tijdens een knuffel gevoelens van sociale verbondenheid versterkt. Een lichte of neutrale knuffel geeft dit effect veel minder.

Een tip van de wetenschappers: durf een beetje druk te zetten, maar overdrijf niet.

2. Houd de knuffel 5 tot 10 seconden vast

Knuffels van 5 tot 10 seconden voelen het prettigst, blijkt uit onderzoek gedaan door Britse wetenschappers. Te korte omhelzingen van 1 seconde geven weinig plezier, terwijl knuffels langer dan 10 seconden bij veel mensen ongemakkelijk kunnen aanvoelen.

Gemiddeld knuffelen vrienden zo’n 3 seconden, terwijl geliefden elkaar vaak 7 seconden vastpakken, concluderen wetenschappers in een ander onderzoek gedaan dit jaar.

3. Techniek maakt niet uit

Of je nu kiest voor een knuffel waarbij je je armen kruist over schouders en de taille van de persoon of waarbij jij de schouders vastpakt en de ander de taille, dat maakt niet uit. Beide stijlen worden als prettig ervaren, zo blijkt uit onderzoek.

4. Let op persoonlijkheid

Niet iedereen voelt zich prettig bij dezelfde afstand tijdens een omhelzing. Mensen die hoog scoren op neuroticisme of veel piekeren, houden liever iets meer afstand.

Mensen die sociaal verantwoordelijk en zorgvuldig zijn, hebben vaak liever een knuffel dichterbij.

Bron van stress Voor sommigen is zelfs een klein gebaar van troost, zoals een arm om hen heen, een bron van stress. Wetenschappers spreken van een neiging om aanrakingen negatief te ervaren. Metro schreef dit weekend nog een artikel over hoe dat komt.

5. Begin met je linkerarm

Bij het starten van een knuffel kiezen mensen vaak automatisch voor hun rechterarm. Bij emotionele omhelzingen wordt echter vaker de linkerarm gebruikt, zo hebben onderzoekers uitgevonden. Dit is een aanwijzing dat de rechterhersenhelft, die de linkerzijde van het lichaam aanstuurt, een rol speelt bij emotionele verwerking.

6. Pak iemand vast iemand van wie je houdt

Wie je vastpakt, maakt een groot verschil. Japanse studies tonen aan dat knuffels tussen mensen die dicht bij elkaar staan, zoals ouders en kinderen, zorgen voor ontspanning en een lagere hartslag bij beide personen. Een knuffel van een vreemde heeft dit effect niet.

