Zo blijf je ‘cool’, volgens de wetenschap

We vragen het ons allemaal weleens af: ben ik eigenlijk wel cool? Maar wat bedoelen we daar precies mee? Is het hetzelfde als aardig gevonden worden of goed zijn? Een groot internationaal onderzoek geeft een antwoord.

Onderzoekers vroegen meer dan 5900 mensen uit verschillende landen om iemand te beschrijven die zij cool, niet cool, goed of juist niet goed vonden. Vervolgens beoordeelden ze die personen op hun waarden en persoonlijkheidskenmerken.

De conclusie? Hoewel er culturele verschillen bestaan, zijn de kernkenmerken van cool verrassend consistent wereldwijd. Een belangrijk detail is dat het gaat om hoe iemand wordt gezien, niet per se om wie die persoon écht is.

Cool versus goed

Uit het onderzoek blijkt dat cool zijn en goed zijn wel overlappen, maar niet hetzelfde zijn.

Cool: extravert, onafhankelijk, avontuurlijk en bereid om conventies uit te dagen.

Goed: betrouwbaar, warm, gewetensvol en vaak meer gericht op traditie en conformiteit.

Cool wordt vaak gekoppeld aan invloed en lef. Zo wordt Richard Branson als cool gezien omdat hij de ruimte in ging. Het doorbreken van grenzen maakt hem avontuurlijk en vernieuwend.

Tegelijkertijd laat het voorbeeld van Elon Musk zien hoe verschillend coolheid kan worden ervaren. Zijn optreden in de podcast van Joe Rogan, waar hij marihuana rookte, viel slecht bij investeerders maar werd door veel jongeren juist gezien als rebels en spannend.

Een goed mens is kalm, sociaal en betrouwbaar, maar hoeft niet per se invloedrijk of populair te zijn. In de studie waren 9 van de 15 positieve eigenschappen van toepassing op zowel goede als coole mensen. Toch kunnen eigenschappen die iemand cool maken, zoals hedonisme of drang naar avontuur, botsen met goedheid. Denk aan roekeloos gedrag of egoïsme.

Wat echt telt

Uiteindelijk kunnen goedheid en coolheid naast elkaar bestaan. Cool zijn levert vaak sociale beloningen op, zoals aandacht en invloed. Maar goed zijn gaat meer over betrouwbaarheid en altruïsme.

Of, zoals de onderzoekers benadrukken, je hoeft je goedheid niet op te geven om cool te zijn. Zelfvertrouwen en de moed om je eigen keuzes te maken blijven misschien wel de meest blijvende kenmerken van cool zijn.

