Wat je lievelingskleur écht over je zegt, volgens wetenschappers

Bruin, rood of toch liever felgroen? Je lievelingskleur lijkt misschien een kwestie van smaak, maar niets is minder waar. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat je lievelingskleur een belangrijke indicatie geeft over je leeftijd. Hoe dat precies zit, legt Metro je hier uit.

Volgens professor Sabine Ruaud, hoogleraar marketing aan de EDHEC Business School, en Rose K. Bideaux, onderzoeker aan de Universiteit van Parijs, verklapt een lievelingskleur het nodige over je geboortejaar. „Elke generatie heeft haar eigen waarden, overtuigingen en gedragingen en die zie je ook weer vaak terug in hun favoriete kleuren”, zo leggen de experts uit. „Als je naar verschillende generaties kijkt – van boomers tot Alpha – zie je dat hun kleurvoorkeuren niet alleen persoonlijke smaak zijn, maar ook iets zeggen over hun tijd en idealen.”

Andere tijd, andere lievelingskleur

Volgens de vrouwen is duidelijk te zien dat elke generatie zijn eigen kleurcode heeft. Zo houden mensen die geboren zijn tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en midden jaren 60 – die vaak babyboomers worden genoemd – over het algemeen van traditionele kleuren. Zij gaan het liefst voor neutrale tinten en pasteltinten. „Vanaf de jaren 70 werd dit palet verrijkt met aardse tinten uit de natuur – groen, bruin en roestbruin”, aldus de onderzoekers.

Politieke invloed

Millennials, geboren tussen 1980 en midden jaren 90, houden juist opvallend veel van ‘millennial pink’. Dit is een zachtroze pastelkleur. „Deze kleur symboliseert lichtheid, optimisme en bovenal een uitdaging aan traditionele gendercodes’, zo leggen de onderzoekers uit. Generatie Z (1995 tot 2010) is juist gek van felgeel en paars en recentelijk zien we de toenemende populariteit van limoengroen – een kleur die dankzij zangeres Charli XCX erg in trek is. „Enerzijds is het een kleur geworden die ecologische belangen en politieke discussies aanwakkert; anderzijds is het opnieuw uitgevonden als het provocerende, felgekleurde ‘brat green’, dat in 2024 werd gepopulariseerd door de Britse zanger Charli XCX”, aldus de onderzoekers.

Tegenwoordig vooral kunstmatige kleuren

Generatie Alpha (2010 tot op heden) zou ook al een sterke voorkeur hebben voor bepaalde tinten. „Generatie Alpha, die nog in de beginjaren zit, beweegt zich tussen twee polen: een voorkeur voor natuurlijke, geruststellende tinten en een vroege onderdompeling in de verzadigde, kunstmatige kleuren van de digitale wereld”, aldus de onderzoekers.

