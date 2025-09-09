Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom teddyberen ons zo’n veilig gevoel geven

Teddyberen worden vaak gezien als simpel kinderspeelgoed, maar nieuw onderzoek laat zien dat hun uiterlijk ons gevoel van comfort en zorgzaamheid sterk beïnvloedt. Uit een nieuwe studie blijkt dat kenmerken zoals de lengte van de vacht, de grootte van de ogen en de kleur van de teddybeer bepalen hoe lief en veilig we een teddybeer vinden en of we hem willen beschermen.

Teddyberen staan al langer bekend om hun kalmerende werking. Ze helpen kinderen bij ziekenhuisbezoeken of bij gevoelens van buitensluiting, en worden door velen geassocieerd met veiligheid. Toch was tot nu toe weinig onderzocht welke uiterlijke eigenschappen precies bijdragen aan dat gevoel van troost.

De onderzoekers stelden zichzelf de vraag: hoe komt het dat een teddybeer de meeste mensen een veilig gevoel geeft, puur door ernaar te kijken? En kunnen die visuele eigenschappen ons zelfs aanzetten tot zorgzaamheid en empathie?

Onderzoek naar teddyberen

Deelnemers uit het onderzoek kregen telkens foto’s van twee teddyberen te zien en moesten kiezen welke beer er mooier, veiliger en liefelijker uitzag.

De resultaten lieten zien dat deze drie eigenschappen sterk met elkaar samenhangen. De onderzoekers bundelden ze daarom in een schattigheidsscore. Vooral de mate van comfort bleek doorslaggevend, al zagen kinderen onder de tien schoonheid en zorgzaamheid net zo belangrijk.

Lange vacht, grote ogen en een kleine snuit

Beren met een langere vacht werden vrijwel altijd hoger beoordeeld. Ook kenmerken die doen denken aan baby’s, zoals grote ogen en een kleine snuit, speelden mee, al bleken volwassenen minder enthousiast over té overdreven grote ogen.

Kinderen hielden juist van felle kleuren en speelse vormen, terwijl volwassenen de voorkeur gaven aan klassieke, bruine teddyberen met traditionele verhoudingen. Dat verschil wijst erop dat nostalgie en cultuur een grotere rol spelen naarmate mensen ouder worden.

De voordelen van een teddybeer

Volgens hoofdonderzoeker Nathalie Blanc kan het bestuderen van teddyberen meer inzicht geven in hoe mensen comfort ervaren. Dat kan bijvoorbeeld helpen bij het ondersteunen van kinderen in stressvolle situaties of bij zorg voor ouderen.

Daarnaast zien de onderzoekers toepassingen buiten de psychologie. Schattige knuffels van minder populaire diersoorten zouden kinderen kunnen stimuleren om meer interesse te krijgen in natuur en biodiversiteit.

