Waarom september de beste maand is voor goede voornemens (en dus niet januari)

Veel mensen beginnen op 1 januari vol energie met goede voornemens, maar vaak zijn die al binnen een paar weken weer verdwenen. Volgens psychologen ligt dat niet zozeer aan ons doorzettingsvermogen, maar aan het moment waarop we die doelen stellen.

September zou een veel betere maand zijn om echt blijvende veranderingen door te voeren.

Het effect van een nieuw begin

In januari spelen korte dagen, kou en de financiële druk na de feestdagen ons parten. Niet zo gek dus dat slechts een derde van de mensen hun goede voornemens volhoudt. September voelt daarentegen als een nieuw begin: de zomervakantie is voorbij, routines keren terug en mensen hebben vaak meer energie.

Psychologen noemen dit het ‘nieuw begin effect’: natuurlijke mijlpalen, zoals een nieuw seizoen of schooljaar, geven extra motivatie om nieuwe gewoontes te starten.

Slaap als succesfactor voor het volhouden van goede voornemens

Een belangrijke, maar vaak vergeten factor bij het volhouden van goede voornemens is slaap. Uit onderzoek blijkt dat wie te weinig slaapt sneller terugvalt in oude gewoontes, zoals ongezond eten of sporten overslaan. Vermoeidheid maakt het lastiger emoties te reguleren en verleidingen te weerstaan.

Kleine stappen, groot effect

GZ-psycholoog Hayley Melin benadrukt dat kleine stappen beter werken dan grote sprongen. „Kies haalbare doelen, want kleine, consistente veranderingen zorgen voor duurzame vooruitgang”, zegt ze tegen Daily Mail. Volgens haar leggen zachte, stabiele keuzes een steviger fundament voor gezondheid en welzijn dan drastische maatregelen.

Het goede nieuws: als je eenmaal gezonde gewoontes ontwikkelt, gaat je brein die vanzelf herhalen, ook op vermoeide dagen. Dat maakt september een ideaal moment om nieuwe routines op te bouwen. Het ritme is vaak rustiger dan in januari en de overgang naar de herfst maakt dat veel mensen zin hebben in een frisse start.

Kortom, wie zijn voornemens echt wil laten slagen, kan beter wachten tot september. Met haalbare doelen, voldoende slaap en een beetje geduld is de kans veel groter dat nieuwe gewoontes ook daadwerkelijk blijven hangen.

