Vrouwen zijn niet emotioneler dan mannen, zegt de wetenschap

Vrouwen hebben het vaak gehoord: „Je bent zo emotioneel.” Andere veelgebruikte termen zijn ‘irrationeel’, ‘overdreven’ of ‘gevoelig’. Mannen die hetzelfde gedrag tonen, krijgen vaak juist een compliment.

Dit verschil in omgaan met emoties versterkt het stereotype dat mannen koel en rationeel zijn, terwijl vrouwen emotioneel en onvoorspelbaar zouden zijn. Experts waarschuwen dat dit schadelijke vooroordelen versterkt en invloed kan hebben op relaties, werk en de kijk op de maatschappij.

Emoties kennen geen gender

Onderzoek laat zien dat er geen duidelijke verschillen zijn in (de omgang met) emoties tussen mannen en vrouwen. Een studie uit 2021 in Scientific Reports volgde een groep mannen en vrouwen en concludeerde dat emoties bij beide groepen evenveel schommelden.

Dr. Catherine McKinley, universitair docent sociale wetenschappen aan een Amerikaanse universiteit, zegt in gesprek met Very Well Mind: „Het idee dat vrouwen emotioneler zouden zijn, is gewoon niet waar. Iedereen heeft emoties, of je ze nu herkent of niet.”

Volgens haar legitimeert het stereotype van „de emotionele vrouw” devaluatie en discriminatie van vrouwelijke eigenschappen. „Traditionele en starre genderrollen in onze patriarchale samenleving schilderen mannen af als niet-emotioneel en vrouwen als emotioneel”, legt McKinley uit. „Omdat de maatschappij mannen boven vrouwen plaatst, worden eigenschappen die met vrouwen en vrouwelijkheid geassocieerd worden gedevalueerd, in diskrediet gebracht en ontkracht.”

De schadelijke effecten van stereotypes

Het idee dat sommige mensen emotioneler zijn dan anderen, kan ernstige gevolgen hebben. „Niemand past volledig in deze hokjes. Alle mensen hebben emoties en hebben behoefte aan verbinding”, zegt Liz Coleclough, gespecialiseerd in traumatherapie.

„Mensen kunnen zich op allerlei manieren gedragen die buiten de stereotype verwachtingen vallen. Maar wie buiten deze hokjes valt, kan te maken krijgen met afwijzing, uitsluiting of zelfs gevaar.”

Als iemand probeert zich te gedragen alsof hij of zij wél in zo’n hokje past, beperkt dat voor hen de mogelijkheid om zich vrij te ontwikkelen. Voor vrouwen kan dit bijvoorbeeld betekenen dat ze minder toegang hebben tot macht en kansen. Voor mannen kan het leiden tot het onderdrukken van gevoelens en minder diepe verbindingen.

Volgens Coleclough wordt het effect van patriarchale structuren wereldwijd verder versterkt voor iedereen behalve cisgender mannen, omdat zij vaak meer macht en status krijgen toegewezen.

Alleen emotioneel op de juiste manier

Vrouwen mogen emotioneel zijn, maar alleen op de ‘juiste’ manier. Huilen is acceptabel, boos zijn niet. „De ideeën over wat ieder geslacht mag uiten, kunnen ook geweld in de hand werken.”

1 op 5 vrouwen krijgt te maken met partnergeweld In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen te maken met partnergeweld in haar leven. Elke 8 dagen sterft er zelfs een vrouw door geweld. En 53 procent van de vrouwen krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de meeste gevallen zijn de daders man.

Coleclough: „In een wereld die van tevoren bepaalt dat vrouwen geen macht hebben en mannen wel, is het geen verrassing dat dit soort geweld zo vaak voorkomt. En om überhaupt als ‘slachtoffer’ geloofd te worden, moet een persoon nog steeds voldoen aan het vrouwelijke stereotype. Verantwoordelijkheid voor huiselijk of seksueel geweld wordt vaak nog steeds gelegd bij degene die uit het hokje stapt.”

