Hierom kan vroeg de kerstversiering ophangen je gelukkiger maken

Voor sommigen kan kerst niet vroeg genoeg beginnen: nog voordat de pompoenen überhaupt in de schappen liggen, komt de kerstdoos ook al van zolder. En dat blijkt nog niet eens zo gek.

Uit onderzoek blijkt dat vroeg je huis versieren met kerstdecoratie niet alleen voor extra gezelligheid zorgt, maar ook een positief effect kan hebben op je welzijn.

Nostalgie van kerst geeft betekenis

Kerstversiering roept vaak warme herinneringen op. Denk aan die ene kerstbal die je als kind altijd ophing tijdens kerst of het ritueel van samen de lampjes in de boom hangen. „De herinneringen aan de feestdagen activeren nostalgie”, zegt psychotherapeut Amy Morin, auteur van What Mentally Strong People Don’t Do, in gesprek met Psychology Today.

Nostalgie blijkt bovendien gezond te zijn. Het helpt mensen meer betekenis in hun leven te ervaren, versterkt sociale banden én kan zelfs collectieve angstgevoelens verminderen. Door vroeg te versieren, verleng je die nostalgische periode en profiteer je langer van de positieve effecten.

Kerstlampjes als sociaal signaal

Misschien vrees je dat je buren een wenkbrauw optrekken als je in november al met lichtsnoeren in de weer bent. Maar onderzoek laat juist zien dat een versierd huis signalen afgeeft van vriendelijkheid en toegankelijkheid. Huizen met veel lichtjes en warmte worden vaker gezien als uitnodigend en gezellig.

Bovendien kan het de drempel voor contact verlagen. Een buurman of -vrouw die langsloopt om de lichtjes te bewonderen, of een vriend die belt omdat hij je versiering voor kerst zag, kan zomaar leiden tot meer verbinding. En juist die sociale contacten maken ons uiteindelijk gelukkiger dan geld, status of bezit.

Het werkt aanstekelijk

In de cognitieve gedragstherapie bestaat het principe van acting as if: doen alsof je ergens zin in hebt, kan er daadwerkelijk toe leiden dat je je beter voelt. Zo kan ook het vroeg optuigen van de boom of het neerzetten van kerstfiguren je stemming verbeteren, zelfs als je er eerst niet echt zin in had.

Daarbij scheelt het ook nog stress! Wie vroeg begint, hoeft niet vlak voor kerst last minute alles uit de kast te trekken.

Meer licht in donkere dagen

De donkere dagen in de herfst en winter drukken vaak zwaar op het gemoed. Juist dan kan het vooruitzicht van kerst een welkome dosis geluk brengen. Lampjes in huis of in de tuin zorgen letterlijk voor meer licht en maken de avonden sfeervoller.

