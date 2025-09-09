Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Somber nu de zomer bijna voorbij is? Zo ga je met de dip om

Voel je je somber nu de zomer voorbij is en de dagen korter worden? Dat is heel normaal. Veel mensen hebben last van de dip aan het einde van de zomer. Psychologen noemen het ook wel een seizoensgebonden somberheid.

Er zijn biologische, psychologische en sociale redenen voor deze dip. Kortere dagen en dalende temperaturen zorgen ervoor dat je lichaam minder serotonine aanmaakt, een stof die je stemming en gevoel van welzijn reguleert. Ook melatonine, dat invloed heeft op slaap en humeur, verandert in deze periode.

Dopamine crash na de zomer

„Er is vaak ook een soort dopamine-crash als alle zomerse activiteiten stoppen en je weer naar werk of school gaat”, zegt Mary Poffenroth, biologisch psycholoog, tegen Time. „Na weken van vrijheid en minder verantwoordelijkheden kan het teruggaan naar een strak schema mentaal best vermoeiend zijn.”

1. Vind iets om naar uit te kijken

Een van de beste manieren om de dip na de zomer te verslaan, is door iets te doen waar je enthousiast van wordt. Dat kan een nieuwe hobby zijn, zoals schilderen, een sportactiviteit binnenshuis of een creatieve workshop. Ook het plannen van een nieuwe reis of activiteit kan al een energieboost geven.

„Activiteiten die belangrijk voor je zijn, verbeteren je stemming en motivatie”, zegt Gilly Kahn, klinisch psycholoog. „Het draait om dingen die jou echt plezier en voldoening geven.”

2. Zoek daglicht op

Zonlicht helpt je hormonen in balans te houden. Het verhoogt serotonine en verlaagt melatonine, waardoor je je fitter en alerter voelt. Bovendien is zonlicht de belangrijkste bron van vitamine D, wat depressieve gevoelens kan verminderen.

Een korte wandeling in de ochtend kan al helpen. Ideale uren zijn tussen 10.00 en 13.00 uur. Kun je niet naar buiten? Een lichttherapielamp of je werkplek bij een raam kan ook veel verschil maken.

3. Pak je angst aan

Het besef dat er na de zomer een nieuwe periode begint, kan stress en onzekerheid geven. Breek grote taken op in kleine stappen en maak een overzichtelijk schema. Vaak lijken keuzes definitief, terwijl je later altijd nog kunt bijsturen.

4. Speel en geniet

Spelen verhoogt de aanmaak van dopamine, het gelukshormoon. Dit kan variëren van creatieve workshops tot buitenactiviteiten zoals wandelen. Experimenteer en ontdek wat jou plezier en voldoening geeft. „Het gaat erom dat je plezier haalt uit wat je doet, ook bij dagelijkse taken.”

5. Stel nieuwe doelen

Back-to-school of een nieuwe werkperiode is een goed moment om doelen te stellen. Kies iets uitdagends maar haalbaars. Te makkelijke doelen motiveren niet, te moeilijke doelen maken juist ontmoedigd. De juiste doelen geven focus en een gevoel van vooruitgang.

6. Laat schuldgevoel los

Veel mensen voelen zich schuldig over dingen die ze deze zomer niet hebben gedaan, zoals uitjes of ontspanning. Dat negatieve gevoel helpt niet, het maakt je alleen maar somber. Vraag jezelf af wat je echt wilt doen en maak een concreet plan. Focus op actie, niet op spijt.

7. Accepteer wat je niet kunt controleren

Veranderingen horen bij het seizoen. Mindfulness, ademhalingsoefeningen of een wandeling kunnen helpen rust te vinden. „Het is oké om angstig of verdrietig te zijn”, zegt Kahn. „Deze gevoelens maken ook ruimte voor geluk en opwinding.”

Vorige Volgende

Reacties