Snel last van wagenziekte? Wetenschappers ontdekken opvallend simpele remedie

Als er iets is waar je letterlijk en figuurlijk ziek van wordt, dan is het wel wagenziekte. Nu zijn er pillen en tal van trucjes waarmee je de kans op deze vervelende kwaal kunt verkleinen, maar die werken lang niet voor iedereen. Toch lijkt een oplossing dichterbij dan ooit. Onderzoekers hebben namelijk een remedie gevonden die ontzettend simpel is, maar toch heel effectief blijkt te zijn.

En het fijne is: je hoeft hiervoor niet diep in de buidel te tasten. Het is een oplossing die gratis is en ook nog eens voor iedereen toegankelijk is, namelijk: muziek. En dan in het bijzonder vrolijke muziek.

Rij-simulator

Voor het onderzoek, dat uitgevoerd werd door de Southwest University in China, moesten 40 mensen plaatsnemen in een rijsimulator. Er werd vervolgens een ‘route’ gekozen die het meest misselijkheid opwekte. Volgens de onderzoekers was de simulator realistisch genoeg om de meeste mensen een matige tot ernstige vorm van wagenziekte te laten ervaren.

Wat is wagenziekte? Wagenziekte is een reisziekte waar ook zeeziekte en luchtziekte onder valt. Als je last hebt van reisziekte kun je je beroerd voelen tijdens een autorit, een vliegreis of op een boot. Dat komt doordat je overgevoelig bent voor de constante beweging van je lichaam in een bewegend voertuig of een ander object. Dat komt weer doordat je evenwicht verstoord raakt. De informatie tussen je ogen, spieren en evenwichtsorgaan lijkt niet meer te kloppen, waardoor je last kunt krijgen van symptomen als misselijkheid, braken en zweten.

Metingen van hersenen

Voordat de mensen plaatsnamen in de rijsimulator, werden metingen van hun hersenen gedaan met behulp van een elektro-encefalogram (EEG). Hierna werden ze in de simulator geplaatst en moesten ze de mate waarin ze wagenziekte ervoeren aangeven. Ze ontdekten dat afname van de activiteit in de occipitale kwab van de hersenen, die helpt bij de verwerking van visuele beelden, verband hield met een toename van misselijkheid.

Verschillende muzieksoorten

Vervolgens werd er 60 seconden muziek afgespeeld. Er werd onder andere een heel vrolijk liedje afgespeeld, maar ook een wat ‘trager’ nummer, een gepassioneerd nummer en een droevig liedje. De wetenschappers ontdekten dat vooral de vrolijke muziek een positief effect had op wagenziekte: het zorgde ervoor dat de deelnemers er 57,3 procent minder last hadden. Ook de trage muziek bleek effectief: het zorgde van een afname van 56,7 procent. „Gepassioneerde muziek verminderde wagenziekte met 48,3 procent, terwijl het spelen van droevige muziek voor een afname van 40 procent zorgde”, aldus de onderzoekers.

Last van wagenziekte? Dan is vrolijke muziek de oplossing

Onderzoeker Yue heeft hier wel een verklaring voor. „Droevige muziek kan de regulatiemechanismen van het lichaam verzwakken. En reisziekte is in wezen een stressreactie die veroorzaakt wordt door een sensorisch conflict. Droevige muziek, wat vaak wordt gekenmerkt door een langzaam tempo, lage harmonieën en langgerekte melodielijnen, kan meer aandacht vestigen op ongemak. Het kan het vermogen van de persoon om de aandacht af te leiden of emoties te reguleren verminderen, waardoor het gevoel van reisziekte sterker wordt.”

Bij vrolijke muziek ligt dat weer anders. „Vrolijke muziek heeft een duidelijke ritmische structuur, heldere melodielijnen en lichte klankkleuren. Deze zorgen voor een verhoogde emotionele toestand en activeren het beloningssysteem in je hersenen, waardoor je meer afgeleid wordt van duizeligheid en ongemak”

Muziektip

Als je dus wagenziekte wil voorkomen of verminderen, kun je het beste voor een vrolijk nummer gaan. Onderzoekers tippen hiervoor het nummer Horse Racing van Huang Haihuai, dat ook voor het onderzoek werd gebruikt. Droevige muziek met een langzaam tempo en lagere tonen kun je beter vermijden. Luisteren naar droevige muziek terwijl je je wagenziek voelt is volgens de onderzoekers zelfs slechter dan helemaal niks doen. Ook deze telefoonhack tegen wagenziekte is het proberen waard.

