Introvert of extravert? Psychiater ontdekt derde persoonlijkheidstype: otrovert

Naast de bekende introverten en extraverten is er volgens psychiater Rami Kaminski nóg een persoonlijkheidstype: de otrovert.

Het gaat om mensen die zich nauwelijks identificeren met een groep en zich daardoor onderscheiden van de massa.

Gebrek aan groepsgevoel

Kaminski beschrijft hoe hij dit al als kind merkte. Toen er tijdens de scouting een plechtige ceremonie plaatsvond, waren leeftijdsgenoten hier diep onder de indruk van. Alleen Kaminski niet, hij voelde niets bij de woorden en symbolen. Voor hem was het duidelijk: hij had geen vanzelfsprekende binding met de groep.

Lange tijd werd dat gebrek aan groepsgevoel gezien als een probleem. Maar Kaminski stelt dat het juist om een onderschatte persoonlijkheidstrek gaat. In zijn werk als psychiater herkende hij hetzelfde patroon bij veel van zijn patiënten.

Otrovert

Volgens hem worden we allemaal geboren als otrovert. Pas door opvoeding, cultuur en sociale druk hechten de meesten zich aan groepen en identiteiten. Wie dat níet doet, kan daar zelfs voordeel van hebben. Otroverten zijn vaak origineler, onafhankelijker en minder gevoelig voor groepsdruk.

„Als je geen deel uitmaakt van een groep, kun je er ook niet uit worden gezet”, stelt Kaminski in New Scientists. Otroverten zoeken geen externe bevestiging en vertrouwen meer op hun eigen kompas. Daardoor kunnen ze vrijer denken, zonder de rem van collectieve verwachtingen.

Introvert en extravert Naast otrovert, hebben we de bekende persoonlijkheidstypes introvert en extravert. Hoeveel mensen er precies introvert en extravert zijn wereldwijd, is niet precies bekend. Verschillende onderzoeken schatten dat ongeveer 65 tot 75 procent van onze populatie extravert is en de andere 30 procent introvert. Maar dan is er ook nog een groep die zowel introvert als extravert is, namelijk ambivert.

Diepere banden

Dat betekent niet dat otroverten geen relaties aangaan. Integendeel: ze voelen vaak juist diepere banden met de mensen die voor hen écht belangrijk zijn, zonder afleiding van groepsdynamiek of sociale verplichtingen.

Kaminski ziet de kracht van dit type vooral in tijden van massadenken. Onafhankelijke denkers zoals George Orwell konden volgens hem eerder dan anderen de gevaren van fanatisme doorzien. Zijn les: gemeenschap is waardevol, maar we moeten waken voor de keerzijde.

