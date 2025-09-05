Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik spreek stiekem een-op-een af met mensen uit de vriendinnengroep’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Robyn (34) verzwijgt voor die ene, opdringerige vriendin dat ze soms alléén met andere vriendinnen afspreekt.

„In iedere vriendinnengroep heerst een bepaalde dynamiek. En als het om onze groep gaat – we zijn in totaal met vijf meiden – heb ik de minste klik met Janneke. Ze is vaak heel negatief, waardoor leuke plannen meteen worden afgekraakt. Laatst zei ik dat ik misschien een pup wilde, ik was echt enthousiast. Zij reageerde meteen met: ‘Weet je wel hoeveel werk dat is? Je leven is dan voorbij.’ En dat op zo’n toon waarbij je meteen spijt krijgt dat je überhaupt iets hebt gezegd. Waar bemoeide ze zich mee?

Eén-op-één

Daarom spreek ik af en toe liever één-op-één af met Fidan, een van de andere meiden uit de groep. Geen gezeur, maar gewoon lachen en kletsen zonder dat alles meteen wordt bekritiseerd. Dat soort momenten heb ik echt nodig.

Onlangs gingen Fidan en ik spontaan wat drinken op een terras. Het was lekker weer, we bestelden een rosé en ik deelde een story op Instagram van twee glazen in de zon. Maar die avond kreeg ik een appje van Janneke. ‘Wil je dit soort dingen voortaan even in de groepsapp gooien? Is toch veel gezelliger als we dat met z’n allen doen.’ Ik wist gewoon niet wat ik moest antwoorden. Moet ik serieus toestemming vragen om met iemand af te spreken? Alsof we 16 zijn.

Lullig

Dat appje heb ik simpelweg genegeerd, maar sindsdien ben ik voorzichtiger geworden. Als ik iets onderneem met Fidan – of met andere vriendinnen – post ik er niks meer over. Geen stories, geen tags, geen kiekjes. Ik voel me er soms echt lullig over, alsof ik dingen achterhou. Ik wil niemand buitensluiten, maar ik wil ook niet altijd in groepsverband afspreken. Soms heb ik gewoon behoefte aan een goed gesprek met iemand waar ik energie van krijg. En Janneke is vaak gewoon heel negatief. Ze vindt altijd wel iets om over te klagen. En dat zuigt me echt leeg qua energieniveau.

Of ik er iets van ga zeggen, weet ik niet. Janneke is snel gekwetst en ik heb geen zin in drama. Voor nu hou ik het dus maar lekker offline. Geen stories, geen sporen, dat idee. Maar ik merk dus wel dat ik me aanpas en dingen achterhou. En eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn in een vriendschap.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

