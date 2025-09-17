Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo kom je op een natuurlijke manier van je keelpijn en verkoudheid af

Het begint vaak met pijn in je keel of een loopneus die maar niet stopt. Voor je het weet ben je snipverkouden of kun je zelfs bijna niet meer praten. Niet gevaarlijk, maar wel heel vervelend. Gelukkig zijn er simpele, natuurlijke remedies tegen keelpijn en verkoudheid die al generaties lang gebruikt worden. En vaak verrassend goed werken.

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het bekende gezegde. Door voldoende te slapen, gezond te eten en veel te drinken, bouw je weerstand op en kun je verkoudheid voorkomen. Maar soms is het onoverkomelijk dat je toch ziek wordt. Hoe kom je zo snel mogelijk van je verkoudheid af? Als je keelpijn hebt of verkouden bent, is misschien je eerste neiging om meteen naar de apotheek te rennen voor hoestdrank, paracetamol of keelsnoepjes. Toch is dat niet altijd nodig. De natuur heeft ook veel goeds te bieden.

Natuurlijke remedies tegen keelpijn

Honing tegen keelpijn

Honing is een hele bekende remedie tegen keelpijn. Een lepel honing kan wonderen doen: het legt een verzachtend laagje over je keel, waardoor het branderige gevoel snel minder wordt. Doe er wat van in je thee of neem gewoon een lepeltje puur. Onderzoekers van de University of Oxford ontdekten zelfs dat honing effectiever kan zijn tegen hoest en keelpijn dan veelgebruikte siropen.

Zout water

Gorgelen met zout water, dat klinkt heel niet aanlokkelijk. Maar als je stevige keelpijn hebt, kan het wel helpen. Los een halve theelepel zout op in een glas warm water en gorgel een paar keer per dag. Het klinkt misschien ouderwets, maar onderzoek uit Japan laat zien dat gorgelen met water of zoutoplossing het risico op verkoudheden echt kan verlagen.

Gember

Gember kan niet ontbreken in je keukenkastje, zeker niet in de herfst en winter, waarbij een verkoudheid of keelpijn op de loer ligt. Deze pittige wortel werkt verwarmend en staat bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen. Je snijdt gember in blokjes of plakjes en schenkt daar heet water bij. Zo verzacht gember niet alleen de keel, maar geeft het je ook een boost dankzij de antioxidanten. Voeg er citroen en honing aan toe, en je hebt een natuurlijk drankje dat kalmeert en opfrist.

Kruidenthee met kamille of salie

Kruidentheeën zoals kamille of salie kunnen ook verlichting geven: kamille ontspant, salie werkt ontsmettend. En voor wie vooral last heeft van een verstopte neus, kan stoom inhaleren prettig zijn. Een kom heet water, handdoek erover en rustig de damp inademen. Eventueel met een druppel eucalyptus- of muntolie voor een extra fris gevoel – maar let op dat het water niet te heet is.

Voldoende drinken en rust

Natuurlijk blijft het belangrijk om voldoende te drinken, te rusten en te zorgen dat de lucht in huis niet te droog is. Deze basis helpt je lichaam sneller herstellen. En onthoud: houdt de keelpijn langer dan een week aan, krijg je hoge koorts of wordt slikken en ademen moeilijk, dan is het tijd om de huisarts te bellen.

Reacties