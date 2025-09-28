Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Samen is leuker: mensen ervaren meer geluk bij alledaagse activiteiten met anderen, blijkt uit onderzoek

Van eten en wandelen tot lezen en zelfs reizen simpelweg van A naar B: mensen voelen zich gelukkiger als ze dit samen met anderen doen.

Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science.

Alles leuker met gezelschap

Dat sociale contacten goed zijn voor ons welzijn is al langer bekend. Maar onderzoekers Dunigan Folk en Elizabeth Dunn wilden weten of ook typische solo-activiteiten leuker worden in gezelschap. Ze analyseerden gegevens uit de Amerikaanse Time Use Survey, met in totaal 41.094 deelnemers.

Deelnemers beschreven hun dag en gaven aan hoe gelukkig ze zich voelden tijdens willekeurige activiteiten. Ook noteerden ze of ze daarbij contact hadden met iemand, in persoon of via de telefoon.

296 van de 297 activiteiten leuker samen

De uitkomst is duidelijk: van de 297 onderzochte situaties lieten er 296 een positief verband zien tussen sociaal contact en geluk. Alleen samen de keuken opruimen scoorde in 2021 nét iets minder plezierig.

De grootste gelukssprong werd gezien bij eten en drinken, gevolgd door reizen en sporten, zoals wandelen en hardlopen. Zelfs activiteiten die normaal gesproken alleen worden gedaan, zoals lezen, knutselen en op en neer reizen van en naar werk, werden als leuker ervaren mét gezelschap.

Niet altijd praktisch

Maar dat iets gezelliger en leuker is, betekent niet dat het een vrijbrief is om altijd álles samen te doen. Er is immers niet altijd gezelschap in de buurt en soms is alleen zijn juist nodig om iets voor elkaar te krijgen.

„Voorbereiden op een belangrijk examen lukt vaak beter in je eentje dan in een gezellige, maar onproductieve groepssessie”, schrijven Folk en Dunn in het onderzoek.

Alleen zijn soms ook even goed

Soms is alleen zijn ook gewoon even goed. We associëren het vaak met eenzaamheid, maar volgens een ander onderzoek, waar Metro eerder al over schreef, kan het juist goed zijn voor je mentale gezondheid. Want een avond alleen thuis voelt misschien even ongemakkelijk, maar het kan een heel mooi moment bieden om even de tijd te nemen om terug te denken aan een fijne herinnering.

