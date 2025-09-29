Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jezelf vergeven is vaak moeilijker dan een ander vergeven, zo komt dat

Een fout maken is menselijk, maar jezelf vergeven blijkt vaak een stuk ingewikkelder dan een ander vergeven.

Uit een nieuw onderzoek van een universiteit in Australië blijkt dat het vergeven van jezelf samenhangt met hoe mensen hun verleden, verantwoordelijkheid en identiteit ervaren.

Vier thema’s rond jezelf vergeven

Psycholoog Lydia Woodyatt en haar onderzoeksteam vroegen de deelnemers om terug te denken aan momenten waarop ze zichzelf wel en juist niet konden vergeven. Hun fouten varieerden van het kwetsen van een dierbare en ontrouw zijn tot persoonlijke teleurstellingen en nalatigheid.

Uit de gesprekken die Woodyatt voerde kwamen vier duidelijke thema’s naar voren:

Verleden versus heden

Wie zichzelf moeilijk kan vergeven, blijft vaak hangen in het verleden. De gebeurtenis voelt nog steeds actueel, alsof het gisteren gebeurde. Daardoor blijven emoties en schuldgevoelens sterk aanwezig. Mensen die zichzelf wél vergeven, zijn meer gericht op het heden en de toekomst.

Verantwoordelijkheid nemen

Zelfvergeving lukt vaak niet als iemand geen verantwoordelijkheid kan of durft te nemen. Vooral als het om anderen gaat, zoals bij het zorgen voor een familielid, blijft de schuldgevoelens groot. Wie zichzelf wel vergeeft, erkent zowel de eigen fouten als de eigen grenzen.

Botsing met identiteit

Veel mensen ervaren hun fouten als strijdig met hun beeld van zichzelf. Ze vinden dat hun gedrag niet past bij wie ze zouden willen zijn. Dat belemmert vergeving. Daartegenover staat dat mensen die zichzelf vergeven, hun fouten kunnen plaatsen binnen hun menselijkheid en identiteit.

Omgaan met stress

Beide groepen zoeken steun bij vrienden of in therapie, maar het doel verschilt. Wie zichzelf niet vergeeft, gebruikt die strategieën om nare gevoelens te vermijden.

Bij mensen die wél vergeven, helpen die gesprekken juist om fouten beter te begrijpen en er lessen uit te trekken.

Vrijheid door jezelf vergeven

Volgens Woodyatt laat het onderzoek zien dat jezelf vergeven niet betekent dat je fouten goedpraat, maar dat je leert leven met de gevolgen zonder jezelf te blijven straffen. Voor veel deelnemers leverde dat uiteindelijk een gevoel van opluchting en vrijheid op.

