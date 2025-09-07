Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij maakte na drie dates een gedeelde agenda aan voor ‘onze’ planning’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer elke week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lars (27), die dacht te daten met een relaxte man, maar in no time werd overladen met afspraken en to-do’s in een gedeelde agenda. „Ik wist niet eens dat zoiets bestond na drie dates.”

Lars (27): „Ik ontmoette Mark via vrienden op een feestje. Het klikte meteen: hij was grappig, charmant en leek heel relaxed. Al snel hadden we de eerste date gepland en ook dat was super. Na drie dates vond ik hem leuk genoeg om er echt voor te gaan. Maar toen begon het gedoe.

Gedeelde agenda

Al snel daarna kreeg ik een appje met een uitnodiging voor een ‘belangrijke update’: hij had een gedeelde agenda aangemaakt, ‘zodat we onze planning makkelijker konden delen’. Ik dacht eerst dat het een grapje was. Maar nee. Hij wilde écht dat ik de agenda accepteerde.

In die agenda stonden niet alleen afspraken voor dates, maar ook quality time, filmavond met popcorn, een reminder om een weekendtrip boeken en zelfs een persoonlijke check-in op maandagavond. Alles stond keurig uitgetypt, met verschillende kleurtjes.

Opgesloten in strak schema

Ik vond het hilarisch en tegelijkertijd bizar. Maar dit… Na maar een paar dates? We kenden elkaar amper! Ik voelde me alsof ik een extra baan erbij had gekregen: ‘Verplicht tijd vrijmaken voor relatieonderhoud’.

Ik probeerde het subtiel te bespreken: ‘Mark, dit is wel heel snel hoor. Laten we het wat losser houden.’ Hij werd serieus en zei: ‘Ik vind het juist fijn als we dingen plannen, anders gaat het zeker mis. Je wil toch ook dat het gaat werken tussen ons?’ Langzaamaan voelde ik me opgesloten in een strak schema, alsof ik constant moest presteren in de relatie. Het voelde meer als werk dan leuk en spontaan. Het werd na een tijdje zelfs zo erg dat Mark me streng aansprak op het feit dat ik een belafspraak was vergeten. Die afspraak had ik namelijk gewoon kunnen zien staan in onze gedeelde agenda. Ik kreeg er de bibbers van.

Geen fijne start

Bij vrienden maakte ik er grapjes over, maar diep vanbinnen vond ik het eigenlijk best vervelend. Na een paar weken voelde ik me uitgeput van het bijhouden van die agenda, ondanks dat ik het herhaaldelijk had aangegeven. Ik besloot te stoppen met Mark. Dit was allesbehalve een fijne start van een relatie. Mark vond me onvolwassen dat ik hier niet aan mee wilde werken en blokkeerde me direct na ons laatste contact.

Sindsdien weet ik wel: een relatie moet leuk en spontaan zijn, niet iets waar je een planning en to-dolijst voor nodig hebt. Soms wil je gewoon voelen dat je ’s avonds zin hebt in een drankje, zonder dat het al voor je is ingevuld. Mark leerde me dat je grenzen moet aangeven als het te snel gaat. En gelukkig heb ik dat gedaan. Dit nooit meer.”

