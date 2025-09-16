Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buurvrouw houdt wekelijks een afterparty in haar jacuzzi’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Joris (32) over zijn buurvrouw, die elke zaterdagavond een afterparty houdt in haar jacuzzi en dat tot grote ergernis van de straat.

Joris (32): „Toen ik hier net kwam wonen, was het heerlijk rustig. Geen harde muziek, geen schreeuwende feestjes, gewoon een fijne buurt waar je ’s avonds normaal kon slapen. Totdat Monique, onze nieuwe buurvrouw, haar intrek nam.

Fanatiek uitgaansleven

Al vrij snel werd duidelijk dat Monique een fanatiek uitgaansleven had. Elke zaterdagavond ging ze weg en vaak kwam ze pas rond vier of vijf uur ’s nachts thuis. Dat zou op zich nog niet zo’n probleem zijn geweest, maar wat wel wél asociaal was, was dat ze daarna direct in de jacuzzi in de tuin ging zitten. Binnen no time zat die jacuzzi vol met mensen. Lachen, drinken en harde muziek aan: het was voor Monique hartstikke normaal. Eén keer kan ik nog wel begrijpen, maar elke week? Dat is behoorlijk irritant.

Na een paar weken begon het te knagen. Het begon echt irritant te worden en dit was gewoon pure overlast. Steeds vaker belden andere buren bij mij aan om hun frustratie te uiten. Ik was dus niet de enige die er last van had. Ik probeerde nog begrip te hebben voor Monique, maar eerlijk: als het iedere week gebeurt, is het gewoon storend.

Wijkagent kwam bezoekje brengen

Op een gegeven moment ging het zo ver dat iemand de wijkagent inschakelde. En ja hoor, op een avond stond de agent bij Monique voor de deur. Ik had gedacht dat Monique het vanaf dat moment rustiger zou houden en misschien een beetje begrip zou tonen. Maar nee, het werkte averechts. Ze ontplofte in de buurtapp: wat waren wij toch voor slechte én kinderachtige buren. Volgens haar waren wij gewoon jaloers op haar sociale en leuke leven. Ze kon er niet bij dat wij ons ergerden aan haar.

Ondanks alle klachten gaat Monique nog steeds bijna iedere week in de jacuzzi zitten met vrienden. Het is gelukkig de laatste weken wel iets stiller geworden: iets minder harde muziek, iets minder geschreeuw, maar de afterparty’s stoppen niet. Ik weet inmiddels wat er komt, dus iedere zaterdag slaap ik trouw met oordoppen in. Alleen op die manier is het vol te houden.”

