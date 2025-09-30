Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buurvrouw belde de wijkagent omdat ze vond dat ik te bloot over straat ging’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sophie (34) over haar buurvrouw, die het nodig vond de wijkagent te bellen omdat Sophie ’te bloot’ over straat ging.

Sophie (34): „Het was de perfecte zomerse dag om naar een festival te gaan. Ik had er onwijs veel zin in. Ik kleedde mij leuk aan in een korte short en een kanten bh – dat paste helemaal bij de stijl van dat festival. Niet veel later was ik op weg naar mijn auto, die ik een paar straten verderop had geparkeerd. Ik was helemaal in de feeststemming, tot ik mijn buurvrouw tegenkwam. Laten we haar nu maar even ‘Marja’ noemen. Marja vond het écht niet kunnen hoe ik erbij liep en vertelde me dat maar al te graag. Toen ik zei dat ze zich niet zo druk moest maken, liep ze snel door. Ze riep me nog na dat er ook kinderen in de wijk wonen én dat ze het er echt niet bij liet zitten. Ik wenste haar vervolgens een fijne dag toe.

Wijkagent aan de deur

Een paar dagen later stond er een wijkagent aan de deur, samen met Marja. Marja had diezelfde dag blijkbaar de politie gebeld omdat ik, volgens haar, schokkend bloot over straat liep. Serieus. De agent keek een beetje ongemakkelijk terwijl ik uitlegde dat het gewoon festivalkleding was en dat dat echt niet ongebruikelijk is in de zomer. Marja stond ernaast, rug recht, hoofd op onweer en armen over elkaar. Ze deed net alsof ik naakt over straat liep.

Ik probeerde nog rustig te blijven. ‘Het is zomer, het is warm en dit was gewoon kleding die bij een festival hoort’, zei ik. Marja bleef erbij dat ik me moest aanpassen aan de buurtnormen. Ik vroeg haar wat die normen dan precies waren, maar dat wist ze niet. Het ging blijkbaar vooral om wat zij zelf wel of niet gepast vond.

Monoloog over fatsoen

Sindsdien voel ik me constant bekeken door Marja. Iedere keer als ik uit huis stap, weet ik dat ze naar me kijkt. Elk stukje huid lijkt een reden voor een monoloog over fatsoen. Ze heeft ook een nieuwe hobby: onze buurtapp spammen met opmerkingen over ongepaste kleding van mensen in de buurt. Ik heb heel wat aangewakkerd bij haar, dat blijkt. Soms moet ik lachen en soms denk ik gewoon: hoe kan iemand zóveel energie steken in wat een ander draagt?

Ik ben mezelf sindsdien blijven kleden zoals ik wil, ook op festivals. En eerlijk? Soms draag ik expres een extra kort broekje, gewoon om te kijken wat er gebeurt. Natuurlijk hoop ik dat Marja niet weer met de wijkagent voor mijn deur staat, maar tot nu toe heeft ze het gelukkig bij die ene keer gelaten. Maar één ding weet ik zeker: vrijheid om mezelf te zijn, daar draait het uiteindelijk om. Ook als de buurvrouw daar niet mee eens is.”

