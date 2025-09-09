Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Buren snoeiden mijn heg zonder toestemming helemaal kaal’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Mark (33) over zijn buren, die zonder pardon zijn hele heg kaal snoeiden.

Mark (33): „Ik woon in een fijne buurt met vooral aardige mensen, maar soms gaat het toch even mis. Onze heg, die ongeveer een meter of twee hoog is, was altijd een fijn ‘groen’ wandje tussen ons en de buren. Het gaf privacy en zorgde ervoor dat je niet zomaar de hele dag naar elkaars keukentafel kon gluren. Totdat de buren, laat ik ze maar ‘de snoeikoning en -koningin’ noemen, besloten dat mijn heg er veel te wild bij stond.

Zonder overleg

Zonder één seintje, zonder overleg of berichtje, begonnen ze met snoeien. Het resultaat? Een heg waar alleen nog maar kale takken uitstaken. Het was alsof er een winterstorm was langsgekomen, maar dan in de zomer.

Toen ik ’s avonds thuiskwam na werk en het zag, schrok ik me rot. De buren stonden op dat moment nog trots met hun snoeigereedschap naast de heg, of wat daar nog van over was. Ik kon wel huilen, zo lelijk was het. Toen ik voorzichtig vroeg waarom ze de heg zo grondig hadden aangepakt, zeiden ze dat het voor de veiligheid en netheid was. Ze waren duidelijk even vergeten dat die heg voor een deel bij mij hoort en dat ze het eerst hadden moeten vragen.

Niet zo rigoureus

De ruzie was geboren. Ik legde uit dat het niet netjes is om zonder toestemming in andermans tuin te snoeien, vooral niet zo rigoureus. Zij vonden dat de heg een doorn in het oog was. Het gesprek liep al snel uit op een woordenwisseling met zinnen als: ‘Jouw huis ziet er niet uit’ en ‘wij willen gewoon een nette straat!’

De heg is inmiddels gelukkig al iets bijgegroeid, maar snel gaat het niet. Ik kan ze nog steeds zien als ik aan de keukentafel zit. Ook al is mijn woede inmiddels al wat gaan liggen, ik hou ze nog steeds goed in de gaten. Eén ding is zeker: dit nooit meer.”

Vorige week

Vorige week vertelde Yvke (29) over haar buren die in hun rustige dorp een wel heel bijzondere manier hebben gevonden om altijd een parkeerplek voor hun deur te hebben, met behulp van parkeerverbodsborden. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Leo reageerde met „Gewoon een tweede autootje van een paar honderd euro kopen, daar neerzetten en nooit meer weghalen." Een andere lezer, Frans, zei hierop: „Bij ons achter woont ook zo'n smeerlap. Zulke mensen heb je overal helaas… Ze komen wat tekort in hun leven, dat kan niet anders."

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

