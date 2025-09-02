Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buren zetten een parkeerverbodsbord op de stoep om die plek voor zichzelf vrij te houden’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Yvke (29) over haar buren die een wel heel bijzondere manier hebben gevonden om altijd een parkeerplek voor hun deur te hebben. Ze hebben namelijk een parkeerverbodsbord.

Yvke (29): „Toen ik zes jaar geleden in dit dorp kwam wonen, was ik meteen verliefd op de rust en het gemak. Geen drukte, bijna iedereen kent elkaar en er was eigenlijk nooit echt een groot probleem. Totdat mijn huidige buren hier kwamen wonen. Vanaf dag één was het eigenlijk al een beetje ‘anders’ in onze straat.

Parkeerprobleem

Deze buren, laten we ze maar ‘de parkeerwachters’ noemen, hebben het parkeerprobleem in onze buurt blijkbaar serieus genomen. Niet door met elkaar te overleggen, maar door een wel heel creatieve oplossing te bedenken. Elke keer dat ze weggaan, of het nu voor een korte boodschap is of wat langer, zetten ze een groot parkeerverbodsbord midden op de stoep voor hun huis. Ik denk dat ze die eens ergens hebben gestolen, want het is zo’n officieel bord.

En geloof me, het werkt. Zodra dat bord staat, durft niemand in de straat nog op die plek te parkeren. Het gekke is dat het eigenlijk gewoon de openbare weg is, waar iedereen mag parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Maar nee hoor, met dat bord voelt het ineens alsof het privéterrein is.

VIP-plekje met parkeerverbodsbord

De eerste keer dat ik het zag, dacht ik nog: ‘Hé, dat is wel grappig, slim bedacht.’ Maar na een paar keer vond ik het gewoon irritant. Zeker omdat ze dat bord elke keer neerzetten zodra ze zelf weggaan, zodat ze bij thuiskomst altijd een vrije plek hebben. Alsof het een VIP-plekje is dat alleen voor hen gereserveerd is.

Ik woon in een dorp waar bijna iedereen elkaar wel kent, dus het nieuws over deze ‘parkeertruc’ verspreidde zich als een lopend vuurtje. En toch durft niemand er iets over te zeggen. Waarschijnlijk omdat ze niet in een ruzie willen belanden. Maar ik moest er wel om lachen toen ik eens hoorde dat een pakketbezorger per ongeluk zijn busje op die plek had geparkeerd. Op hetzelfde moment kwam de buurman aangereden en sprintte uit zijn auto, alsof hij de parkeerpolitie was, en zei streng: ‘Hier is parkeren verboden, check dat parkeerverbodsbord!’

Beetje luchtigheid

Ik zit er zelfs aan te denken om zelf ook zo’n bord aan te schaffen, maar dan met een grote smiley en de tekst ‘Gratis parkeerplek’. Misschien zorgt dat voor een beetje luchtigheid in deze serieuze parkeeroorlog. Met buren zoals deze is het elke dag weer een klein avontuur. Maar eerlijk is eerlijk: het zorgt ook voor genoeg stof tot gesprek bij de koffieautomaat.”

Vorige week

Vorige week vertelde Thomas (42) over hoe zijn pasgeboren katje zorgde voor een flinke breuk in de vriendschappelijke band met zijn buurman en hoe die buurman nu zelfs met een rechtszaak dreigt. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Gerrit reageerde met „De katteneigenaren moeten gewoon die beesten bij zich houden. Moeten wij ook als honden bezitters.” Een andere lezer, Yvonne, zei hierop: „Neem een kattenren (in overleg met je buurman), zodat hij niet meer in andermans tuinen kan komen.” Erwin stelt droogjes „dat hij zijn hond ook niet in de tuin van de buren laat lopen”. Wilma vindt: „Hoe je het ook wendt of keert, zijn kat veroorzaakt overlast.” En Annie tot slot: „Neem verantwoordelijkheid voor je dieren, kinderen en overlast.”

Reacties