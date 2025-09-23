Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buren hebben zes honden die iedere minuut blaffen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Karin (39) over haar buren, die maar liefst zes honden hebben die op elk moment van de dag blaffen.

Karin (39): „Toen ik hier net kwam wonen, dacht ik: wat een rustige buurt. Geen harde muziek en geen geschreeuw. In mijn vorige buurt was dat wel anders. Dit was gewoon een fijne plek om thuis te komen na het werk. Alles leek perfect. Totdat mijn lieve buren, een ouder echtpaar, verhuisden naar een verzorgingstehuis. Binnen een week stonden er nieuwe buren voor de deur. En dat waren niet zomaar buren… Nee, dat waren buren met zés honden.

24/7 geblaf

In het begin dacht ik nog: ach, een hond kan een keertje blaffen, dat hoort erbij. Maar zes? Het was al snel bijna iedere minuut van de dag raak. ’s Ochtends vroeg, ’s middags en ’s avonds… Er was geen moment van rust. Soms dacht ik dat ik gek werd: het blaffen hield maar niet op.

Binnen een paar weken was het voor mij duidelijk. De honden blaften om werkelijk alles. Als iemand aanbelde, als iemand langs het raam liep, als de kat van de buren in de tuin kwam of als ze het duidelijk ergens niet mee eens waren. Het was, en is, voor mij onmogelijk om rustig in de tuin te zitten of een normaal gesprek te voeren aan de telefoon. Zelfs binnen hoor(de) je het geblaf door muren en ramen heen.

Proberen te praten

Ik heb meerdere keren geprobeerd erover te praten. Ik klopte aan, liet briefjes achter en heb samen met andere buren berichten in de buurtapp gestuurd. Want ook andere buren, zelfs die van drie huizen verderop, hadden er last van. Telkens kregen we te horen dat het normaal gedrag voor honden was, dat ze gewoon moesten wennen of dat wij te gevoelig waren. Het werd al snel duidelijk dat ze er niets aan wilden doen.

Zelfs de wijkagent is nog een keer langsgekomen. Maar ja, precies op dat moment lagen de honden voor één keer keurig rustig in hun mand te slapen. Hoe is het mogelijk? Alsof ze het voelden aankomen. Het gevolg: er werd niets ondernomen, ondanks dat meerdere buren hadden geklaagd.

Leven met het geblaf

En dus zit er voor ons weinig anders op dan onszelf aan te passen. Ik doe muziek aan in huis om het geblaf een beetje te overstemmen en ’s avonds val ik standaard in slaap met oordoppen. Niet ideaal, maar het is de enige manier om nog een beetje rustig in slaap te vallen en rust te vinden.

Het is absurd en frustrerend, maar het is nu eenmaal mijn dagelijkse realiteit. Zes honden die ieder moment van de dag kunnen aanslaan. Het is de soundtrack van onze straat en voorlopig lijkt daar helaas niets aan te veranderen.”

Vorige week

Vorige week vertelde Joris (32) over zijn buurvrouw, die elke zaterdagavond een afterparty houdt in haar jacuzzi, tot grote ergernis van de straat. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Gerard reageerde met „Gewoon lekker zondagochtend 8.00 uur een tuinfeest houden.” Een andere lezer, Ramon, zei hierop: „Gewoon elke week de politie bellen.”

