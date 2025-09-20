Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom je niet meteen na het opstaan je bed moet opmaken

Je moeder hamerde er vroeger misschien op om meteen na het opstaan je bed netjes op te maken. Maar dat is volgens een huishoudexpert een „vreselijk slecht idee”. Je creëert dan namelijk de perfecte broedplaats voor huisstofmijten en schimmel.

Overigens is het – om meerdere redenen – wel goed om elke dag je bed op te maken. Zo word je productiever en slaap je beter.

Waarom je je bed niet direct moet opmaken na het opstaan

Je bed opmaken nadat je opstaat lijkt wellicht „heel efficiënt en netjes”, maar dat is het dus niet. „Wat je eigenlijk doet, is huisstofmijten en schimmels kweken”, zegt huishoudexpert Zamarra in De Telegraaf. „Deze voelen zich thuis in een vochtige en warme omgeving. Als je de dekens na het opstaan weer dichtslaat, krijgt het vocht dat je ’s nachts bent verloren, niet de kans om te verdampen. Een ideale voedingsbodem voor beestjes.”

Maar wanneer moet je het dan wél doen? Laat je deken minstens een uur opengeslagen liggen, tipt Zamarra. „En zet het raam open om te luchten.” Ze wijst erop dat luchten niet hetzelfde is als ventileren. „Luchten doe je door deuren en ramen een tijdje tegen elkaar open te zetten. Bij ventileren zet je de luchtroosters open en ververs je 24 uur per dag de lucht. Dat is, zeker in de slaapkamer, aan te raden, ook in de winter.”

Als het buiten niet te vochtig is, kun je je dekbed een uurtje uit het raam hangen. En in de winter kan een elektrische deken helpen om je bed droog te houden.

Je bed regelmatig verschonen

Het is daarnaast ook belangrijk dat je je bed regelmatig verschoont. De richtlijn is dat je in ieder geval één keer in de twee weken je lakens ververst. Maar vaker kan absoluut geen kwaad, zeker als je veel hebt gezweet.

Een bed is een broeinest van bacteriën. Dingen als zweet, dode huidcellen en haren verzamelen zich tussen de lakens en bacteriën voeden zich daar graag mee. Saillant detail: een mens produceert elk jaar bijna 100 liter zweet in bed.

