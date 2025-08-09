Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo vies is je strandhanddoek écht (en zo vaak moet je hem eigenlijk wassen)

Je strandhanddoek ziet er misschien onschuldig uit, maar zit vol leven. Per vierkante centimeter kunnen er wel een miljoen bacteriën op zitten, zegt microbioloog Chris Callewaert (UGent) tegen HLN.

Dat klinkt zorgwekkend, maar volgens hem is het risico kleiner dan je denkt, mits je handdoek goed droogt.

Hier komen de bacteriën vandaan in je strandhanddoek

Vocht is de grootste boosdoener, stelt Callewaert. Hoe natter de handdoek, hoe meer bacteriën erop zitten. Zweet en zonnecrème bieden extra voedingsstoffen, maar het vochtgehalte bepaalt hoeveel bacteriën zich vermenigvuldigen.

Gelukkig hebben zonlicht, uv-straling en zelfs chloorwater een remmend effect. „Op het strand droogt een handdoek meestal snel in de zon, en dat helpt enorm,” aldus Callewaert tegen de Belgische krant.

Verschillende soorten bacteriën

Maar wat voor soort bacteriën zijn het allemaal? Callewaert legt uit dat een deel vanuit je huid (grampositieve bacteriën) komt. Maar het merendeel bestaat uit gramnegatieve bacteriën uit zout of zoet water, kraanwater of chloorbaden. Sommige soorten vormen in stilstaand water een ‘biofilm’ die lastig te verwijderen is.

Deze bacteriën zijn niet per se gevaarlijk, maar kunnen wel zorgen voor een muffe geur als de handdoek te lang vochtig blijft.

De bacteriën kunnen (meestal) geen kwaad

In de meeste gevallen kunnen de bacteriën geen kwaad. Maar wie een zwak immuunsysteem heeft, kan sneller huidproblemen krijgen zoals acne-achtige ontstekingen of infecties. In zeldzame gevallen kunnen bacteriën ernstiger toeslaan, zoals bij ringworm of folliculitis, waarschuwt ook de Amerikaanse dermatoloog Hannah Kopelman.

Wél, stelt Callewaert, zijn sommige bacteriën juist goed voor je huid én kunnen ze zelfs helpen bij wondgenezing.

Dit is de vuistregel

Vuistregel van Callewaert: als je handdoek zichtbaar vuil is of muf ruikt, is het tijd om hem te wassen. Bij voorkeur op 60 graden of hoger, eventueel met bleekmiddel, azijn of soda. Een stoomfunctie in de wasmachine kan extra steriliseren. Snel en volledig drogen is daarna cruciaal.

Heel vaak wassen hoeft overigens niet, zolang de handdoek goed droogt. „Tijdens een zonvakantie met lage luchtvochtigheid kan één handdoek makkelijk de hele trip mee,” zegt Callewaert. „Maar in tropische, vochtige omstandigheden of als hij in een plastic zak blijft zitten, moet hij wél meteen gewassen worden.”

