Waarom praten over je problemen je slimmer maakt

Het klinkt simpel: praat erover. Maar wist je dat het je ook écht slimmer kan maken? Psychologen wijzen erop dat woorden niet alleen dienen om te communiceren, maar ook om je brein te ordenen en emoties te kalmeren.

In je hoofd kan het soms een rommeltje zijn van halve gedachten en vage gevoelens. Door ze hardop uit te spreken, dwing je jezelf om te kiezen en te ordenen. Zo verandert mentale chaos in helderheid. Zelfs iets simpels als ‘ik voel me gefrustreerd’ kan al opluchten.

Praten helpt

Praten helpt bovendien om problemen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Of je nu je hart lucht bij een vriend of je gedachten opschrijft in een dagboek: het maakt je brein creatiever in het vinden van oplossingen.

Psychologen noemen het metacognitie, oftewel nadenken over je eigen denken. Door gedachten en gevoelens te benoemen, creëer je afstand en leer je beter begrijpen waarom je reageert zoals je doet.

Benoemen van gevoelens ook belangrijk

Ook je emoties varen er wel bij. Onderzoek laat zien dat het benoemen van gevoelens de activiteit in de amygdala, het alarmsysteem van je hersenen, vermindert. Dat is een van de redenen waarom praten zo’n belangrijk onderdeel is van veel therapieën. Bovendien zorgt openheid voor verbinding met anderen, wat ons weerbaarder maakt.

Dus, zit je hoofd vol? Zeg het hardop. Mooie volzinnen zijn niet nodig. Vaak is je stem al genoeg om wijzer te worden.

