Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom we impulsaankopen en miskopen doen

Als je online shopt, lonkt een ogenschijnlijk eindeloos aanbod tegen (doorgaans) zachtere prijzen dan in fysieke winkels. Daardoor is de verleiding soms nauwelijks te weerstaan: het recept voor impulsaankopen én miskopen.

Dat blijkt uit onderzoek onder duizend Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Billink.

Online de meeste miskopen

De voornaamste reden dat ‘we’ graag shoppen via het internet, is het vinden van de laagste prijs (56 procent). Andere redenen zijn tijdbesparing doordat je niet naar de winkel hoeft te gaan (51 procent) en het grotere assortiment en ruimere keuze in bijvoorbeeld maten (37 procent). Dat je online doorgaans binnen een paar muisklikken een bestelling hebt gedaan en de prijzen lager zijn, maakt de kans op impulsaankopen groter.

🛍️ Nederlanders en online shoppen Steeds meer Nederlanders shoppen via internet. In de eerste helft van 2024 hebben ruim 8 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder iets online gekocht. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het hoogste aantal ooit gemeten. Het online kopen van producten steeg sterk in 2020 en 2021, toen mensen tijdens de coronapandemie meer aan huis gebonden waren. Na een lichte daling in 2022 nam het in 2023 en 2024 weer toe.

Met name uitverkoop en hoge kortingen maken ons vatbaar voor impulsaankopen. Vooral jongeren (18-34 jaar) zijn hier gevoelig voor: 87 procent van hen geeft aan weleens impulsaankopen te doen, vaak uit verveling of vanwege het volgen van trends. Maar online vinden ook de meeste miskopen plaats. 43 procent van de ondervraagden heeft in de afgelopen zes maanden een miskoop gedaan. In bijna driekwart van de gevallen ging het om een online aankoop. Het gevolg: een overdaad aan retourzendingen en frustratie over het terugkrijgen van het aankoopbedrag.

Prijsbewust online

Volgens het onderzoek zijn Nederlanders online extra prijsbewust. De voornaamste reden dat een aankoop wordt gestaakt, is dat de verzendkosten te hoog zijn (65 procent) of dat er onverwachte extra kosten zijn, zoals niet goed van tevoren gecommuniceerde verzendkosten (39 procent). Daarnaast zegt 31 procent een aankoop niet door te zetten als het betaalproces onveilig aanvoelt. Ook onzekerheid over het product (29 procent), een onduidelijk retourbeleid (29 procent) en het verplicht aanmaken van een account (28 procent) spelen een rol in het afhaken.

Het aanbieden van de gebruikelijke betaalopties is de belangrijkste factor die bijdraagt aan het vertrouwen in een webshop (62 procent), gevolgd door gratis retourneren (60 procent), benaderbare klantenservice via verschillende kanalen (43 procent) en veel positieve recensies met minimaal vier van de vijf sterren (41 procent). Achteraf betalen (39 procent) werd genoemd boven een retourtermijn van minimaal 30 dagen (31 procent) en duidelijke weergave van het bedrijfsadres (20 procent).

Vorige Volgende

Reacties