Opgebiecht: ‘Ik lieg tegen mijn buurvrouw om niet op haar kinderen te hoeven passen’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Jaimie (29) gebruikt smoesjes om maar niet te hoeven oppassen op de kinderen van haar buurvrouw.

„Mijn buurvrouw vraagt steeds of ik op haar kinderen wil passen, zodat zij kan sporten. Eerst dacht ik: één keertje is prima, maar inmiddels gebeurt het bijna wekelijks. Ze vraagt het zo vaak dat het bijna een automatisme lijkt. En eerlijk? Ik heb er helemaal geen zin in.

Vrije tijd is heilig

Ik heb zelf geen kinderen en wil dat ook zo houden. Voor mij is mijn vrije tijd heilig. Soms wil ik gewoon met mijn luie kont op de bank liggen, zonder dat iemand iets van me verwacht. Maar het voelt alsof ik automatisch een soort oppasdienst ben. Alsof omdat ik geen kinderen heb, ik er wel moet zijn om op die van haar te passen.

Ze vraagt het echt vaak. Niet altijd face-to-face, soms via appjes. En dan voel ik die druk: ik moet wel iets verzinnen om het netjes af te wijzen. Want ik wil niet onaardig zijn en ik weet dat ze zich snel afgewezen voelt. Dus bedenk ik smoesjes. ‘Ik heb het druk met werk’, ‘Ik voel me niet zo lekker’, ‘Ik ben net weg’. Gewoon excuses om niet te hoeven oppassen.

Eigen tijd

Maar waarom zou ik dat eigenlijk doen? Zij heeft zelf voor kinderen gekozen en die sporturen moet ze maar zien in te plannen zonder mij erbij. Het is immers niet míjn verantwoordelijkheid. Het is haar leven, en het zijn haar kinderen. Ik heb recht op mijn eigen tijd, zonder verplichtingen.

Toch durf ik dat niet zomaar te zeggen. Ik voel me een beetje schuldig als ik nee zeg, alsof ik iets verkeerd doe. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ik mag grenzen stellen en dat hoeft niet altijd redelijk te zijn. Het zou fijn zijn als ze het gewoon zou begrijpen zonder dat ik me telkens hoef te verdedigen. Dat ik gewoon kan zeggen dat ik niet kan oppassen, zonder dat het voelt als een grote afwijzing. Want zo bedoel ik het niet. Ik gun haar haar sportmoment, maar niet ten koste van mezelf.

Bankhangen

Maar goed, ik moet daar dus nog even de moed voor verzamelen. Tot die tijd blijf ik mijn smoesjes gebruiken en hoop ik maar dat ze het niet doorheeft. Want ik wil gewoon kunnen bankhangen zónder daar verantwoording voor af te hoeven leggen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

