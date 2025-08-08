Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik sneak om vijf uur ’s ochtends al de deur uit om te gaan golfen’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Jochem (36) sneakt ’s ochtends vroeg het huis uit om te gaan golfen, zonder dat zijn vrouw dat doorheeft.

„Vijf jaar geleden: het was coronatijd, alles lag op z’n gat en ik verveelde me te pletter. De sportschool was dicht, terwijl ik daar toch met regelmaat te vinden was. Hardlopen vond ik saai, skeeleren was ook niet aan mij besteed, en toen begon een vriend van me over golf. De ideale sport, want buiten en met voldoende afstand tot je medespelers. En: eenmaal begonnen vond ik het ook nog eens hartstikke leuk.

Tijdrovend

Inmiddels kan ik zeggen dat golf echt een van de grootste geneugten van mijn leven is. Ja, plus mijn gezin natuurlijk: in de afgelopen vijf jaar kregen mijn vrouw en ik een zoon en een dochter. Fantastisch natuurlijk, alleen had het wel wat impact op mijn golfschema. Het is nou eenmaal een hobby die nogal wat tijd in beslag neemt – voor achttien holes ben je al gauw een uur of vijf de hort op.

In het begin vond mijn vrouw dat prima, ze was blij dat ik een nieuwe uitlaatklep had en los van dat we elkaar hadden, hadden we nog geen andere verplichtingen. Hoe anders is dat nu met twee kleine kinderen, die geweldig zijn, maar óók veel energie vragen. Wat dat betreft is golf voor mij nog steeds een ideale uitlaatklep, maar mijn vrouw is wat minder enthousiast dat ik elk weekend een halve dag weg ben.

Op de klok

Steeds vaker wordt het een strijd. ‘Ga je nou alweer golfen?’, of ‘ik ben toch ook niet elk weekend zes uur lang weg?’ Ze verbiedt het me niet, dat zou haar eer te na zijn, maar ze vindt dat ik als vader ook mijn verantwoordelijkheid moet nemen. En ze is zéér op de klok. Als ik zeg dat ik om half twee thuis ben en het wordt kwart voor twee, dan is ze not amused – en dat is zacht uitgedrukt. Dus even een drankje na afloop met mijn golfmaten, zit er bijvoorbeeld niet in.

Nu het zomer is, heb ik wel meer mogelijkheden. Door vroeg te beginnen, dus om zeven uur af te slaan, kan ik ook redelijk bijtijds thuis zijn, rond half twaalf. Maar ook hier geldt: geen minuut later, anders is het weer gedoe thuis. Dodelijk vermoeiend ja, maar ik ben allang blij dat ik kan gaan, want golf is echt m’n lust en m’n leven – als ik het niet doe, dan kijk ik wel filmpjes over hoe ik mijn swing kan verbeteren, of kijk ik naar andere golfers of toernooien.

Extra holes

Hoe dan ook: mijn golfmaatjes en ik zijn redelijk fanatiek en schromen niet om bijtijds te beginnen. Laatst stelde iemand voor om rond half zes al af te slaan. Geweldig idee, want dan konden we mooi negen holes extra lopen – bovenop die achttien holes. En dan was ik gewoon nog steeds rond half twaalf weer thuis.

Maar denk maar niet dat ik dat aan mijn vrouw vertel. Als zij in de gaten krijgt dat ik om half zes al begin, dan wil ze dat ik metéén na die achttien holes thuis ben. Maar daar heb ik helemaal geen trek in, ik wil er juist van profiteren dat het zo vroeg licht is – voor zolang het duurt, want de dagen worden alweer korter.

Lekker slapen

Dus zeg ik niks tegen haar en zet ik mijn wekker voor dag en dauw – om vervolgens uit bed te sneaken en in alle vroegte naar de golfbaan te rijden. Ik maak geen geluid, sluip echt door het huis en ken ieder kraakje in de vloer – die ik dus vakkundig vermijd. En mijn vrouw? Die heeft geen idee en slaapt lekker verder. Het voelt niet helemaal fair dat ik haar dit niet vertel, maar ik denk ook: wat niet weet, wat niet deert. Het scheelt me in elk geval weer een oeverloze discussie.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

