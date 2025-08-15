Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Mijn man weet niet dat ik stiekem alleen maar over hem klaag’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Juul (35) klaagt bij haar vriendinnen over haar man, en hij komt er niet bepaald goed van af.

„Ik hou heus wel van mijn man. We zijn niet voor niets al twaalf jaar samen. Maar er is één ding dat me mateloos irriteert, namelijk dat hij niets in huis doet. Of in elk geval niet uit zichzelf. Aan stofzuigen en dweilen doet hij niet en de kinderen kleed hij alleen aan als ik hem die kleding letterlijk in zijn handen duw. En dat terwijl ik óók een fulltime baan heb en daarnaast zorg, kook, was, opruim en afspraken voor de kinderen regel – vaak allemaal nog tegelijk ook. Mijn man zit dan doodleuk op de bank met zijn telefoon. YouTube-filmpjes kijken, of hij speelt een of ander stom spelletje. En ondertussen denkt hij waarschijnlijk dat het allemaal vanzelf gebeurt.

Niet zaniken

Lange tijd heb ik dat ‘gewoon’ geslikt. Ik wilde niet klagen of te boek staan als die vrouw die altijd loopt te zaniken over haar man. Ik ben ook opgevoed met het stempel dat je de vuile was binnenhoudt. Maar we hebben er tegenwoordig wel woorden over. En op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer voor me houden. Tijdens een wijnavondje met vriendinnen rolde het zo mijn mond uit. Ik zei iets over mijn ‘huisgenoot’ die denkt dat-ie all inclusive woont en voor ik het wist was ik twintig minuten non-stop aan het spuien.

Wat luchtte dat op

Ik spaarde hem tijdens dat betoog ook niet echt. Noemde hem een luie donder, een extra kind in huis. Iemand die alleen z’n schone onderbroeken waardeert als ze gewassen en opgevouwen in de la liggen, maar geen idee heeft wat daar allemaal voor nodig is. Mijn hemel, wat trok ik van leer. Maar man, wat luchtte het op.

Gratis therapie

Het mooie – of eigenlijk: het trieste – was dat mijn vriendinnen allemaal instemmend knikten, het was herkenning alom. Sindsdien zijn die avonden heilig voor me, want dan ga ik even helemaal los. Mopperen, zeiken, vergelijken wie er deze maand het vaakst met z’n ogen heeft gerold… Het is bijna therapie, maar dan gratis en met wijn en bitterballen erbij.

Verraden

Mijn man? Die weet van niks. En dat moet ook zo blijven. Oh my god, hij zou het niet trekken als hij wist hoe ik soms over hem praat. Hij zou zich verraden voelen en zeggen dat ik hem voor schut zet. En ergens snap ik dat ook wel. Maar ik kán het niet allemaal blijven inslikken, ik ben ook maar een mens.

We hebben wel een fijne relatie

En begrijp me niet verkeerd, ik wil dus zeker niet bij mijn man weg. Los van deze irritaties hebben we een fijne relatie, maar dit deel wringt. En daar zijn precies die avonden met mijn vriendinnen voor, zodat ik even helemaal los kan gaan. Voor mij de manier om het vol te blijven houden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

