Nieuwe operatietechniek zorgt voor groter gewichtsverlies dan gastric bypass

Een nieuwe vorm van obesitaschirurgie, de SADI-S, levert meer gewichtsverlies op dan de klassieke gastric bypass. Deze vorm van chirurgie is met name geschikt voor mensen met een zeer hoog BMI. In Nederland is de operatie relatief onbekend.

Het percentage mensen met obesitas is de afgelopen tien jaar toegenomen. De SADI-S is een nieuwe operatie die zorgt voor meer gewichtsverlies dan de gastric bypass. Dat blijkt uit een Franse studie onder leiding van professor Maud Robert (Hospices Civils de Lyon), gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. De Franse krant Le Figaro besteedde daar aandacht aan.

Gastric bypass is meest bekende operatie bij obesitas

Obesitas wordt vaak behandeld met leefstijlinterventies, zoals gezonder eten en meer bewegen, onder begeleiding van een team van artsen, diëtisten en andere gezondheidsdeskundigen. In uiterste gevallen kan worden overgegaan tot plastische chirurgie.

Op dit moment is de gastric bypass de meest bekende en populaire operatie bij ernstige obesitas. Bij een gastric bypass wordt de maag verkleind tot een kleine ‘pouch’, die direct wordt aangesloten op een deel van de dunne darm. Daardoor kan de patiënt minder eten en wordt voedsel minder goed opgenomen.

De operatie is bewezen effectief en helpt vaak ook bij aandoeningen zoals hoge bloeddruk of diabetes type 2. Nadeel is dat de bypass kan leiden tot voedingstekorten en dat patiënten levenslang supplementen moeten slikken. Ook zijn er op langere termijn complicaties mogelijk, zoals interne hernia’s, episodes van ernstige hypoglykemie (een lage bloedsuiker) of aanhoudende buikklachten.

Wat is het voordeel van de nieuwe operatie?

De SADI-S combineert een sleeve-gastrectomie, waarbij een groot deel van de maag wordt verwijderd, met een vereenvoudigde darmomleiding. Het voordeel ten opzichte van de gastric bypass, is dat een groter deel van het darmstelsel wordt omzeild. Dit zorgt voor een sterker effect op de stofwisseling en voor meer gewichtsverlies.

Uit de Franse studie blijkt dat patiënten die een SADI-S ondergingen duidelijk meer gewicht verloren dan degenen die een gastric bypass kregen. Daarbij kwamen minder late complicaties voor dan na een bypass, hoewel er kort na de operatie juist wel problemen ontstonden.

Ook is het risico op een vitaminen- en mineralentekort bij SADI-S wat groter dan bij de bypass (11,7 procent tegenover 10,6 procent). Regelmatige medische controles en blijvende suppletie zijn daarom onmisbaar.

Mogelijke nieuwe standaard

De gastric bypass geldt wereldwijd al meer dan veertig jaar als de standaard ingreep. Er is veel onderzoek naar gedaan. De SADI-S daarentegen is relatief nieuw en er zijn nog weinig langetermijnresultaten.

In de huidige Franse studie werden 381 patiënten gedurende twee jaar gevolgd. Inmiddels staan er vervolgonderzoeken op de agenda om de effecten op gewichtsverlies, diabetes en mogelijke complicaties beter te beoordelen.

Als de onderzoeksresultaten positief zijn, is het niet uitgesloten dat de SADI-S een nieuwe standaard wordt bij ernstige obesitas. De Franse Vereniging voor Obesitaschirurgie pleit er al voor dat de techniek in de toekomst net als de andere operaties door de zorgverzekering wordt vergoed.

Hoe bekend is de SADI-S in Nederland?

In Nederland is de SADI‑S nog niet zo bekend, al is het wel mogelijk deze operatie te laten uitvoeren in gespecialiseerde obesitascentra. Zo wordt de operatie aangeboden in onder andere het Obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis aan patiënten met zeer hoge BMI’s of patiënten die eerder een maagverkleining ondergingen maar zonder blijvend resultaat.

Ook Rijnstate (Arnhem), het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Eindhoven/Tilburg) en de Obesitas Kliniek (NOK Clinics) passen de SADI‑S operatie toe. Vooral bij patiënten die niet voldoende zijn afgevallen na eerdere ingrepen.

